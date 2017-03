După ce consumă această substanţă, oamenii se transformă în ZOMBIE! Drogul care şochează lumea întreagă şi pune tinerii în pericol

Un nou drog face ravagii în rândul tinerilor din întreaga lume! Cel mai recent exemplu este cel din oraşul britanic Manchester, unde mai multe persoane consumatoare şi-au făcut apariția mergând fără țintă, privind în gol și, în ultimă instanță, căzând pe stradă fără cunoștință

La vederea celor în cauză, martorii au declarat că au avut senzația că sunt invadați de zombie. Consumatorii merg fără țintă, cu brațele întinse, sau ușor aplecați în față ori cu capul plecat, ca niște manechine fără viață. Au obrajii trași, paloare cadaverică, privirea vidă și leziuni pe piele, iar unii au căzut din picioare.

Spice este făcut dintr-un un amestec de ierburi și chimicale foarte puternice, care se presupune că induc adicție în timp record, iar efectele care survin la câteva secunde sunt mai puternice decât cele ale heroinei. Oficialii avertizează asupra unei „epidemii” a consumului de Spice ce atrage după sine un val de atacuri, crime și decese, iar serviciile de urgență sunt copleșite de numărul de cazuri.

Drogul este comercializat, în special, sub formă de țigări, comprimate, pulbere și fragmente vegetale ambalate în plicuri, sub diferite denumiri: Spice Gold, Genie, Pulse, Spice Diamond, Smoke sau sub denumirea de plante cunoscute: zorele, salvia, cornul secarei, mitragina, keraton, etc.

Aceste produse sunt fabricate în locuri ascunse sau în laboratoare clandestine. În componența Spice se pot găsi urme de amfetamină, metamfetamină, mefedronă, cocaină, heroină sau canabinoizi sintetici. Proporția acestor substanțe diferă de la plic la plic, iar unii consumatori riscă să întrebuințeze substanțe impure, amestecuri nocive sau riscă să consume în supradoze.