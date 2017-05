UPDATE. Explozie la Manchester, în timpul concertului Arianei Grande. Presă: "19 morți și 50 de răniți." Poliţia: "Posibil ATAC TERORIST"

Update 03:38. Explozie la Manchester. Un al doilea dispozitiv exploziv ar fi fost descoperit la Manchester Arena, anunță presa britanică, dar informația nu a fost confirmată. De asemenea, o explozie controlată a avut loc în centrul orașului Manchester, anchetatorii spun că au neutralizat un pachet suspect.

There will be a controlled explosion in Cathedral gardens shortly if you hearing anything don't be concerned.