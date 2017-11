2018 va fi anul lor. 4 ZODII care vor avea un noroc colosal DIN 1 IANUARIE 2018!

Specialiștii avertizează că în 2018 patru dintre cele 12 semne ale zodiacului vor avea parte de un an perfect din toate punctele de vedere. Financiar, sentimental, dar și profesional toate astrele se vor alinia pentru a le oferi 12 luni perfecte, începând cu prima zi a anului următor.

1. VĂRSĂTOR

Pare să fie anul în care persoanele născute sub acest semn zodiacal își vor împlini visurile sentimentale și vor întâlni persoana mult așteptată. După o primă parte a anului în care vor tatona terenul, din iunie lucrurile se schimbă fundamental, iar ceea ce părea o simplă aventură, devine o relație serioasă. Culmea, în toată această perioadă, nativii Vărsători vor avea parte de succes și în plan financiar. O ofertă de muncă bună îi va face să privească astfel lucrurile din punct de vedere profesional.

2. CAPRICORN

Cel mai important lucrude care Capricornii vor avea parte este o vacanță romantică la care visează de multă vreme. Dacă până acum această călătorie nu putea fi făcută din motive financiare sau sentimentale, de această dată totul va merge perfect. Iubirea pe care ați descoperit-o la începutul anului vă va însoți în cea mai frumoasă vacanță din viața voastră.

3. RAC

S-ar putea sa primesti bani, cadouri sau favoruri fie dinspre segmentul profesional, fie din partea celor apropiati. Aspectele financiare reprezinta o tema importanta in anul 2018. Cheltuielile pot fi la ordinea zilei, atat pentru cele necesare tie, cat si pentru a sprijini pe cineva drag. Pe de alta parte exista sanse sa obtii o colaborare care iti va aduce venituri destul de bune pe termen scurt. Fii cumpatat in toate!

4. PEȘTI

În 2018 debordezi de energie. Sunt zile excelente pentru a revizui tot ce iti displace in viata ta, dar si pentru a creiona planuri cu totul noi. Tendinta de a vorbi prea mult este paguboasa, deoarece risti sa-ti dai cu parerea in chestiuni care te depasesc. Fii scump la vorba si nu iti divulga intentiile. Pe de alta parte, rezerva momente pentru a te rasfata cu plimbari usoare in aer liber sau cu o sueta amuzanta impreuna cu cei dragi.