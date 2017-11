24 DE ANI DE ANTENA 1. Ce făceau actorii din „Fructul oprit” în urmă cu 24 de ani

Zi importantă și plină de emoții pentru Antena 1! Postul de televiziune aniversează, astăzi (29 noiembrie), 24 de ani de existență, iar vedetele stației au profitat de fericitul eveniment pentru a depăna amintiri. Actorii din “Fructul oprit” - noul serial produs de Ruxandra Ion, care va începe în curând la Antena 1, au povestit ce făceau ei în urmă cu 24 de ani.

Adriana Şchiopu: “În urmă cu 24 de ani, jucam, filmam, iubeam. La mulţi ani, Antena 1!”

Doru Ana

“Cumpăram antenă. Când a apărut Antena 1, ca să poţi să prinzi postul de televiziune trebuia să ai o antenă specială. Am intrat în legătură cu oamenii pe care îi cunoşteam, ca să îmi facă rost de o antenă, pentru că voiam să prind Antena 1. Cred că acum 24 de ani încercam să o fixez pe balcon ca să am o imagine cât mai bună a Antenei 1.”

Petru Păun

“Aveam șase ani, atunci. Începeam şcoala. În ‘93, să începi şcoala la şase ani era ceva nou. Îmi aduc aminte că am fost supus unui test IQ, ca să se vadă dacă sunt calificat pentru clasa I. Surpriza a fost că am fost calificat, am luat cred că cel mai mare punctaj din clasă, dacă nu mă înşel. Iată-mă, câştigând un an în plus faţă de generaţia mea.”



Conrad Mericoffer

“În urmă cu 24 de ani aveam cinci ani şi, cred că, în perioada aceea eram fie acasă jucându-mă cu lego, fie la grădiniţă jucându-mă cu nişte cuburi.”

Michaela Prosan

“În urmă cu 24 de ani aveam un an, probabil gânguream. Aş vrea şi eu să ştiu ce făceam în urmă cu 24 de ani, la un an.”

Adriana Trandafir

“Reperul meu de bază este că îl născusem pe Ştefan, în ‘91 l-am născut. Eram o mamă fericită, eram angajată la Teatrul Odeon, în plină glorie. Jucam în spectacolele de referinţă ale teatrului românesc. Îmi doream, nu ştiam că o să joc cu Marian vreodată. Dar uite că atunci <<când îţi doreşti cu adevărat ceva, tot universul conspiră la realizarea lui>>."

Marian Râlea

“Începusem <<Abracadabra>>, nu ştiam că o să fie un fenomen. Ne jucam de-a magicienii poveştilor. Eram la Bulandra, văzusem jumătate din lume, turnee.”

Adrian Titieni

“Am intrat în panică, pentru că sunt în situaţia în care săptămâna trecută este un mister pentru mine. Dar în urmă cu 24 de ani, un coleg mi-a amintit că lucram la <<Balanţa>>, cu domnul Pintilie. Ceea ce a însemnat o mare provocare. Domnul Pintilie venise din Franţa, era un proiect important, mă simţeam copleşit de faptul că voi relaţiona cu domnia sa. Mă bucur că am făcut parte din echipă. Din punct de vedere profesional, asta făceam în urmă cu 24 de ani.”

Vlad Gherman:

“Acum 24 de ani, aveam câteva luni, deci eram foarte mic. Le cream probleme părinților, care mai mult ca sigur nu mai dormeau, dar a fost o perioadă pe care ei nu o vor uita niciodată, la fel cum pentru cei care au pus bazele Antenei 1 acea perioadă de acum 24 de ani a fost perioada de început. O perioadă frumoasă, o perioadă în care la fel ca un copil mic Antena 1 începea să crească …La mulți ani, Antena 1!”

Cristina Ciobănașu

“Acum 24 de ani, eu nu existam. Părinții mei nu erau căsătoriți, dar sunt sigură că pentru cei care au pus bazele Antenei 1 acum 24 de ani, a fost un moment unic, a fost momentul în care o echipă de oameni și-a pus în gând să facă ceva măreț, să facă ceva bun. Eu zic că așa a ieșit, iar astăzi, după 24 de ani, Antena 1, eu îți urez la mulți ani!”

Alina Pușcaș

“În urmă cu 24 de ani, visam să joc în filme, poate și să cânt... Uite că aceste lucruri au ajuns să se îndeplinească mulțumită Antenei. La mulți ani, Antena 1!”