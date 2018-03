Acest cuplu a primit interzis într-un hotel de patru stele! Ce au făcut cei doi de şase ori într-o singură lună

Doi tineri din Marea Britanie i-au enervat la culme pe managerii unui hotel, după ce au făcut acelaşi lucru de şase ori într-o singură lună!

Luke Donovan şi Taylor Perkins, 19 şi, respectiv, 18 ani, au decis să se bucure de o reducere pe care o primeau dacă îşi rezervau o cameră la Royal Hotel, din centrul oraşului Cardiff. Aceştia au aplicat un cod pe care îl primeau pe o platformă de booking de şase ori în aceeaşi lună.

Când şi-au dat seama de metoda pe care tinerii o puneau în practică, managerii au decis să le interzică intrarea în hotel, scrie Metro.co.uk.

Totuşi, adolescenţii au povestit şi de ce au decis să se cazeze atât de des la respectivul hotel luxos din Cardiff: "Am avut ceva probleme cu o uşă care nu se închidea, dar şi cu apă de la duş. Am cerut să fim ajutaţi de către angajaţi, dar unul dintre manageri ne-a spus că profităm de hotel mult prea tare. S-a plâns că ne rezervăm o cameră prin acel site şi că nu avem bani într-un cont bancar. Ne-a oferit 45 de lire şi ne-a spus să nu ne mai întoarcem niciodată la acolo. Noi iubim acel hotel şi nu avem nicio vină că ei oferă reduceri pentru clienţii fideli. Dacă te cazezi acolo pentru trei nopţi la rând primeşti o sticlă de vin din partea casei. Noi mereu am avut parte şi de alte beneficii pentru că am stat zece nopţi şi am primit una gratis”, a povestit Luke Donovan.