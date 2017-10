Anunţul devenit viral pe internet! Un tată caută o dădacă pentru fetiţa lui: "Nu vă cer servicii sexuale, după ce am spălat hainele nevestei trei ani de zile; îți pui lacăt la ușă și chiloți de tablă!"

Un anunţ postat pe un site pentru bone şi dădace a devenit viral pe internet. Un tată singur, divorţat, român plecat în Suedia, s-a săturat să fie respins de fiecare dată de o potenţială angajată.

Se pare că femeile au mai temeri în a locui cu un străin şi cu fetiţa acestuia. Tocmai de aceea şi-a vărsat năduful într-o postare şi a demonstrat că el pretinde mult mai puţine sarcini de îndeplinit decât ar cere o mamă singură, afaltă într-o situaţie similară.

Mai jos, redăm anunţul, fără vreo modificare în prealabil:

"Doamnelor, vă rog eu frumos, dacă nu sunteți interesate de job, abțineți-vă să comentați. După doar o zi de postare, am primit și aici și în privat comentarii de la răutăcioase până la absurde (și agramate). (...) Nu vă cer servicii sexuale - după ce am spălat hainele nevestiei trei ani de zile și am cules tampoane din toată casa, credeți-mă că nu mai vreau amor; îți pui lacăt la ușă și chiloți de tablă. Ce trebuie să facă un tată cu un copil ca să angajeze o bonă pentru mai puțin de două ore pe zi?", a scris tată.

În continuarea, a copiat un anunţ similar, postat de o mamă singură şi pretenţioasă. Revendicările ei sunt pe alocuri exagerate.



"Caut doamnă tânără pentru ajutor 1 sau 2 fetițe (5,5 respectiv 2,5 ani), aproximativ 10 ore/săptămînă.

Program de lucru, 4 zile din 5, aproximativ 05:00-07:00, și o zi pe săptămînă 17:00-19:00; în weekend liber. Pe perioada verii (sau sărbători - Paște, Crăciun), concediu la cerere.

Fetița mai mare este sigur permanent; fetița mică depinde de negocieri, probabil o voi avea în ziua mea liberă + weekend, deci nici o responsabilitate.

Atribuții:

⦁ supravegheat pînă se trezesc

⦁ ajutat la îmbrăcat

⦁ dus la grădiniță (între ora 7:00 și 8:00) 4 zile

⦁ adus de la grădiniță (ora 16:00-17:00) 1 zi

⦁ legătura cu grădinița (gen transmis mesaje, preluat haine ude dacă este cazul)

În mod excepțional ajutat la micul dejun sau luat de la grădiniță mai devreme (o oră).

Condiții:

⦁ obligatoriu femeie, cu simțul umorului, ordonată, veselă, dar și responsabilă; sunt sătulă de mutre acre în casă

⦁ vârsta 20-40 ani, fără a fi strict limitată; spiritul tânăr primează. Nu accept pensionare, și nu am intenția să jignesc pe cineva.

⦁ cazier judiciar fără antecedente

⦁ pașaport sau CI valabil pe toată perioada (cheltuieli proprii)

⦁ stare fizică și psihică bună

⦁ fără alergii; avem o pisică și un porcușor de Guineea, ocazional diverse animăluțe/insecte".

Voi ce credeţi: merită românul să găsească o dadăcă pe măsură?