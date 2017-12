Apropiații lui Alex Hogea, tânărul mort în iadul de la Colectiv, încă își plâng îngerul: "Aici e tot un fel de iarnă, Alex. Un fel de iarnă fără sfârșit. Nu înțeleg, nu uit, nu iert"

Deşi timpul a trecut, durerea este încă vie în sufletul celor care şi-au pierdut persoanele dragi în incendiul din clubul Colectiv. Familia și prietenii lui Alex Hogea își plâng și acum durerea. O durere fără sfârșit.

"Aici e tot un fel de iarnă, Alex. Un fel de iarnă fără sfârșit. Număr în continuare - o lună, două luni, un an... Doi ani.

Nu înțeleg nimic, nici acum. Nu cred ca o sa înțeleg vreodată. Nu înțeleg, nu uit, nu iert. Tu să râzi și acolo, cum râzi prin toate filmele astea.

"Your lion's heart will protect you under stormy skies

And I will always be listening for your laughter and your tears..."

Narcis, Mihaela, Anca, vă iubesc până la Alex, la cer. Și înapoi", a scris Monica Althamer pe Facebook.