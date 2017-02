Au avut o nuntă de vis! Unsprezece cupluri s-au căsătorit pe Empire State Building, la 380 de metri deasupra orașului. Tu ai fi avut curajul ăsta?

Înfruntând rafalele de vânt de deasupra New York-ului, 11 cupluri s-au căsătorit marți pe Empire State Building chiar de Ziua Îndrăgostiților.

Cele 11 cupluri, printre care și o pereche din China, au câștigat șansa de a se căsători pe platforma de la etajul al 86-lea al acestui zgârâie-nori marți, la 380 de metri înălțime deasupra orașului. Alături de acestea s-au aflat încă trei cupluri deja căsătorite, care au profitat de moment pentru a-și reînnoi jurămintele.

Krista Owens și Danielle Reno s-au numărat printre cuplurile care s-au căsătorit pe Empire State Building. "A fost grozav" a spus Danielle Reno, îmbrăcată într-o rochie albă pentru acest eveniment.

Acest zgârâie-nori celebru care a fost dat în folosință în 1931 a apărut în filmul clasic din 1957 "An Affair to Remember", dar și în pelicula romantică "Sleepless in Seattle" din 1993, platforma sa de observare fiind locul întâlnirilor romantice ale personajelor din film.

