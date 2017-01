”Au spus că am ulcer şi mi-au dat calmante!” Un bărbat a trăit cu o foarfecă în abdomen, vreme de 18 ani

Caz şocant în Vietnam. Un bărbat a trăit vreme de 18 ani cu o foarfecă chirurgicală în stomac. Uimitor e faptul că în tot acest timp, instrumentul nu l-a deranjat deloc.

Omul a suferit recent un accident de maşină iar la ecografie medicii au descoperit foarfeca. Sâmbătă pacientul a fost operat iar acum e deja externat.

”După o operaţie suferită în 1998 am plecat acasă cu o durere surdă, dar constantă. Am mers apoi la o clinică şi acolo mi-au spus că am ulcer şi mi-au dat calmante”, povestește bărbatul.

A trăit aşa 18 ani. Un accident de maşină suferit recent l-a salvat de la chin. O ecografie de rutină a scos la iveală foarfeca de 15 centimetri lungime. Instrumentul chirurgical fusese. uitat acolo de nişte chirurgi, culmea în timpul unei operaţii de acum 18 de ani, tot după un accident de maşină. Bărbatul a fost operat sâmbătă.

Doctorii care l-au operat pe bărbat în 1998 sunt acum căutaţi. Ministerul Sănătății din Vietnam a cerut spitalului care a realizat prima intervenţie să deschidă o anchetă.