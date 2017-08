Că tot a fost eclipsă în Statele Unite! ”Total Eclipse of the Heart” a lui Bonnie Tyler, piesă de suflet pentru americani

Popularitatea melodiei ”Total Eclipse of the Heart”, care a fost lansată în 1983, interpretată de Bonnie Tyler, a crescut pe platformele de streaming în timpul Marii Eclipse Americane, care a avut loc luni, informează variety.com.

Bonnie Tyler a interpretat melodia luni, în timpul eclipsei, pe o navă de croazieră care a pornit din Florida spre Caraibe.

Cu câteva ore înainte de eveniment, numărul de ascultări ale melodiei pe Spotify a crescut cu 2,859% în Statele Unite ale Americii, faţă de totalul înregistrat în urmă cu două săptămâni. La nivel mondial, numărul de ascultări ale melodiei a crescut cu 827%.

Pe platforma Pandora, numărul de ascultări ale piesei “Total Eclipse of the Heart”, lansată în cel de-al cincilea album al cântăreţei Bonnie Tyler, ”Faster Than the Speed of Night” (1983), a crescut cu 4.136. În total, piesa a fost ascultată de peste 146 de milioane de ori pe această platformă.

Numărul vizualizărilor videoclipului piesei pe YouTube a crescut, de asemenea, acesta fiind în prezent de aproximativ 307 milioane.

Bonnie Tyler a interpretat, luni, o variantă mai scurtă a melodiei “Total Eclipse of the Heart”, a cărei durată este de 5 minute şi 32 de secunde.

”Eclipsa totală de soare durează două minute şi 40 de secunde, mi s-a spus. A fost nevoie ca melodia mea să fie scurtată, pentru că era prea lungă pentru acest moment”, a spus Bonnie Tyler, pentru Time.

Marea Eclipsă Americană este prima eclipsă totală de soare în SUA după 99 de ani. Televiunea Română a transmis în direct evenimentul.

Marea Eclipsă Americană este cea de-a 11-a eclipsă totală de Soare din secolul 21, dar a 13-a trecere a umbrei Lunii peste Pământ, în acest secol. O eclipsă de Soare se produce când Luna trece între Pământ şi Soare, ceea ce întunecă total sau parţial Soarele văzut de pe Pământ.

Această eclipsă face parte din seria Saros 145, cea care a produs şi Eclipsa de Soare din 11 august 1999, care a traversat Oceanul Atlantic de Nord, Europa (în România, la Ocnele Mari producându-se faza maximă) şi Asia.

Următoarea eclipsă solară totală se va produce pe 2 iulie 2019 şi va fi vizibilă deasupra Oceanului Pacific.