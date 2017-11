CARLTON. Cutremurul din Bucuresti ce a ucis 200 de oameni dintr-un singur bloc. Furt de materiale sau eroare de constructie? Un singur paznic a scapat, cazand de la etajul al 14-lea!!!

Pe 10 noiembrie 1940, la 3.39 dimineata, Romania este lovita de un cutremur dezastruos, cu o intensitate de 7,4 grade pe scara Richter. Orasul Panciu este distrus in proportie de 99 la suta. La Bucuresti cade Blocul Carlton, cea mai inalta constructie de locuinte, cu 47 de metri, o mandrie a arhitecturii, printre primele edificii realizate din beton armat. Se vorbeste despre 200 de morti si un singur supravietuitor: un paznic care a cazut de la etajul al 14-lea, protejat de o pelerina cu rol de parasuta

E sambata spre duminica, 03.39, 10 noiembrie 1940, cand Romania se cutremura. 7,4 grade pe Scara Richter. Orasul Panciu este distrus in proportie de 99 la suta. Bucurestiul e atins puternic. Vestea se raspandeste imediat: "Blocul Carlton a cazut!" Vorbim despre cea mai importanta cladire de locuinte din Bucurestiul interbelic. Ridicata dupa planurile lui G.M. Cantacuzino, personalitate marcanta a lumii arhitecturale (cel care a zamislit, printre altele, planurile hotelului "Rex" din Mamaia, ale uzinei "Tractorul" din Brasov, cel care restaurase Palatul Mogosoaia), cladirea avea 47 de metri, 14 etaje, magazine si chiar si un cinematograf, la parter. Una dintre primele constructii din beton armat, "Carlton" era vazut drept o minune arhitecturala. Dar, cu toate acestea, edificiul aparut in 1936 avea sa se prabuseasca. Se vorbea despre furtul de materiale atunci cand fusese saltat, se vorbea despre greseli grave de proiectare...

"S-a prabusit un bloc mare la Piata Universitatii!", este vestea. "Carlton" e amplasat pe Strada Regala, la intersectia cu Bulevardul Magheru, vis-a-vis de Hotelul "Intercontinental" al zilelor noastre. A cazut tot. 96 de apartamente si 226 de persoane erau acolo, desi numarul exact al victimelor nu se va sti niciodata. Oficial, se vorbeste de 150-160 de oameni, dar pentru ca este noapte, spre dimineata, si toata lumea doarme, cifra "urca" pana la 220. Un singur om, un paznic, scapa. Are o poveste interesanta. Pentru ca cel de-al Doilea Razboi Mondial bate la usa, pe cladirile inalte sunt instalate antiaeriene ce trebuie pazite. Eroul nostru doarme la ultimul etaj, cu o pelerina pe el. Cand se produce cutremurul, blocul cade. Pica de la etajul al 14-lea, dar peleria joaca rol de parasuta. E ranit, dar viu! Unii spun ca albeste pe loc!

Legionarii si armata apar pe loc. Horia Sima si Ion Antonescu vin la fata locului, se lucreaza mult pentru cautarea eventualilor supravietuitori. Degeaba...Pastorel Teodoreanu, unul dintre cei mai "cool" scriitori ai literaturii noastre, apare si el. E locatar in bloc dar, in acea noapte, bause nitel mai mult, "afacerea" se prelungise. Cand ajunge, la 05.00, "Carlton" e un morman de caramizi. Cantacuzino e gasit vinovat si condamnat. Si constructorul are aceeasi soarta. Arhitectul se retrage la Iasi, unde decedeaza, in 1960. Din pacate, din 1.000 de morti, 200 sunt numai la Blocul Cartlon.

Credit foto: Colecia Alex Galmeanu / muzeuldefotografie.ro