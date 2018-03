Ce vor bărbații| 4 tipuri de femei pe care oricine și le dorește alături

Trebuie să recunoaștem că femeile sunt preocupate constant să fie pe placul partenerilor. Există 4 tipuri de femei pe care orice bărbat ar dori să le aibă prin preajmă. Tu în ce categorie ți-ai dori să te încadrezi?

Femeia-business (numită și femeia amazon)

Este una spectaculoasă şi dinamică. În acelaşi timp, femeia amazon este inteligentă, responsabilă pentru ea şi pentru lume şi foarte mândră de independenţa ei. “Femeia modernă a dezvoltat o mentalitate deschisă şi a învăţat cum să stabilească şi să-şi obiectivele. Este puternică, talentată, eficientă, capabilă să susţină pe alţii. Este mândră de munca sa abundentă, poate lucra toată ziua, dar seara poate fi super-femeie. Are tot timpul soluţii la problemele vieţii, pentru ea problema nu are o nuanţă negativă, ci este întotdeauna o provocare spre reuşită. (...) Femeia-business este atrăgătoare pentru acel bărbat pentru care femeia este o provocare, deoarece la rândul lui are o stimă de sine ridicată”, explică psihologul Lenke Iuhoş.

Femeia-mamă

Rolul mamei în fiecare femeie este unul instinctiv, această dimensiune nu se referă doar la raportul mamă-copil, ci la dimensiunea feminină din fiecare mamă, căreia ştie cum îi să acorde atenţie. Această dimensiune a portretului unei femeie nuanţează atenţia şi iubirea necondiţionată faţă de partenerul de viaţă şi reprezintă apogeul evoluţiei spirituale pentru orice femeie. Femeia-mamă este obiectivul final al unei fetiţe care se joacă şi exersează cu păpuşile rolul de mămică şi această dimensiune poate fi educată încă de la vârstă fragedă.

Femeia-mister

Este femeia bărbatului. Această femeie ştie să-şi cunoască partenerul şi ea se consideră o operă de artă. Este informată despre aşteptările bărbatului, doreşte să corespundă idealului feminin imaginat de partenerul ei. Aspectul fizic este pus la vedere. Apariţia ei necesită mari sacrificii, deoarece majoritatea timpului este axată pe mai bine, pe noutăţi în materie de vestimentaţie şi întreţinere personală. Poartă foarte uşor măşti emoţionale, comportamentale, prin care îşi ascunde propria identitate, ea fiind extrem conştientă de rolul duplicitar pe care îl joacă.

Femeia-profundă

Femeia profundă are nevoie de timp pentru ea, să se simte în largul ei. Ea caută frumuseţea reală şi doreşte să trăiască viaţa în profunzime. Zilnic este motivată de spiritualitate. Foarte uşor acceptă provocări, chiar dacă ştie că nu are timp fizic, îşi calculează programul în aşa fel încât să fie utilă pentru comunitate, acceptă cu drag roluri de voluntariat. Femeia profundă are gust, are simţul esteticii, în orice găseşte acel ceva frumos, de valoare. Este interesată de artă chiar dacă la un nivel de amator. Au un simţ vestimentar fin, sunt bune gospodine, muncesc mult ca să aibă un cămin curat cum doar ele ştiu că e bine.

Sursa: ONE

Foto: Pexels