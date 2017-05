Chitaristul trupei Queen a rememorat ultimele clipe crunte ale marelui Freddie Mercury: SIDA îi ”mâncase” din picior. ”Eram la masă și mi-a spus: Scuză-mă, Brian, că ți-am arătat asta"

Brian May, chitaristul trupei britanice Queen, a dezvăluit în prologul unei cărți cu imagini a grupului că liderul trupei Freddie Mercury și-a pierdut mare parte din picior în timpul luptei sale împotriva SIDA, înainte de a muri în 1991.

În textul care însoțește această carte cu imagini tridimensionale, care va fi lansată joi în Marea Britanie, May asigură că Mercury ar fi putut evita efectele cumplite ale bolii, dacă ar fi început tratamentul cu "doar câteva luni înainte". Pe lângă cartea despre viața lui Freddie, un film biografic dedicat trupei Queen va fi lansat în 2018:

"Problema era piciorul. Din păcate mai rămasese puțin din el. Odată ni l-a arătat când eram la masă și ne-a spus: 'Scuză-mă Brian că ți-am arătat asta", a povestit muzicianul în vârstă de 69 de ani.

"Iar eu am răspuns: 'Nu mă deranjează decât durerea pe care ți-o pricinuiește această cumplită suferință", a spus May.

Mercury a murit la 45 de ani oficial ca urmare a unei pneumonii bronhiale provocată de SIDA. Piese precum ”Bohemian Rapsody”, ”Who wants to live forever” sau ”We are the champions” sunt și astăzi de referință în muzica de pe mapamond.

Potrivit lui May, dacă Mercury ar fi început să primească "cocktailul magic" de medicamente pentru a combate SIDA cu câteva luni înainte "el ar fi fost și azi alături de noi".