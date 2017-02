După 20 de ani de la moarte, secrete despre Prinţesa Diana încă ies la iveală! Ce a stat, de fapt, în spatele poveștii de iubire care i-a adus moartea

Poveştile de dragoste ale Prinţesei Diana au ţinut prima pagină a ziarelor ani la rândul. Ultima dintre ele, însă, a fost o iubire cu final tragic. Dincolo de viaţa perfectă pe care unii credeau că ea o are alături de Prinţul Charles, Diana se simţea neîmplinită.

"Fac lucrurile diferit pentru că nu ma ghidez după regulile dintr-o carte, pentru că eu conduc cu inima, nu cu mintea", spunea Prințesa inimilor.

Acesta este și motivul pentru care a fost numită "Prinţesa Inimilor". Despre Diana mulţi spun că a fost cel mai fascinant şi complex personaj din istorie. Femeia care a schimbat regulile. A intrat în familia regală şi a ales să fie rebelă şi să joace după cum i-a dictat inima.

Viața perfectă, doar în aparență

Dincolo de viaţa perfectă pe care unii credeau că ea o are alături de Prinţul Charles, Diana se simţea neîmplinită. Adesea era nefericită şi cu psihicul la pământ. Și după ce a adus pe lume cei doi copii, pe William şi Harry, căsnicia prinţesei cu prinţul Charles începuse deja să se destrame.

Spre sfârşitul anilor '80, fiecare îl învinuia pe celălalt de eşecul relaţiei. Cei doi s-au îndepărtat atât de tare, încât apariţiile lor în public erau extrem de stinghere.

Cu timpul, Charles s-a refugiat în braţele Camillei Parker-Bowles, o fostă iubită din tinereţe care se căsătorise între timp.

Iubirea care i-a adus sfârșitul?!

Mai târziu, prinţesa Diana avea sa-si găseasca liniştea în brațele lui Dodi al-Fayed, fiul unui miliardar egiptean. A fost şi iubirea care i-a adus sfârşitul.

Totul a început când Mohamed al-Fayed şi Lady Di s-au întâlnit în cadrul unui eveniment caritabil, la Londra, moment în care el s-a grăbit să-i ofere Dianei şi fiului său, Dodi, o vacanţă la casa sa din sudul Franţei.

După aceste zile, Diana s-a întors pentru o altă vacanţă. Relaţia lor a continuat, şi mai târziu, cei doi şi-au găsit sfârşitul împreună, într-un accident de maşină, in Paris. Soferul limuzinei in care se aflau cei doi conducea cu foarte mare viteza in incercarea de a scapa de paparazii. Cel putin asta spune ancheta oficiala.

Întrebarea care nu și-a găsit niciodată răspunsul: Casa Regală britanică a vrut să scape de Lady Di?

Ipotezele potrivit cărora Casa Regală britanică voia să scape de Lady Diana, au curs ani la rând. Prinţesa Inimilor ar fi lăsat unui prieten apropiat o scrisoare în care spunea că e la curent cu faptul că duşmanii ei pun la cale un accident în care ea să-şi piardă viaţa. Mai mult, Diana îi numea direct răspunzători pe Charles şi pe Camilla.

Tatăl lui Dodi Al Fayed, Mohammed, susţine că cei doi ar fi fost ucişi de serviciile secrete britanice, în cadrul unui plan pus la cale de familia regală, care dorea să împiedice cu orice preţ căsătoria unui musulman cu mama unui viitor rege al Angliei. Tot Al Fayed a spus şi că Diana era însărcinată când a murit, şi la 10 ani de la tragicul eveniment a provocat deschiderea unei noi anchete.