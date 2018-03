Ele sunt zodiile care care îți vorbesc de Kamasutra și „50 de umbre ale lui Grey”, par experte, dar habar nu au să facă amor în dormitor

Amorul e o adevărată artă, dar nu mulți îi dețin secretele. Tocmai de aceea, îți spunem care sunt zodiile care se împotomolesc atunci cand ajung în dormitor. Îți vorbesc de Kamasutra și „50 de umbre ale lui Grey”, par experte, dar habar nu au să facă dragoste!

HOROSCOPUL SĂPTĂMÂNII 12-18 MARTIE cu astrologul Camelia Pătrășcanu! Cu niciun chip, ai griă să nu faci un lucru asupra căruia specialistul te avertizează!



LOCUL 4: LEU

Leul susține că se pricepe la toate. Vrea să aibă câte o statuie oriunde se duce și nu acceptă deloc criticile.

Nativul protejat de Soare intră în acest top dintr-un motiv evident: nu ține cont de dorințele și sensibilitățile partenerului aproape niciodată.



Atunci când o face, o face în felul sau uitând că lângă el, în pat, se mai află o persoană.



LOCUL 3: PEȘTI

Nativul născut în zodia Pești este extrem de sensibil.

Dacă partenerul are chef de anumite nebunii, dorind să își pună în practică niște fantezii riscante, Peștele va refuză orice implicare.



În plus, acest semn zodiacal nu se pricepe aproape deloc la masaj, iar preludiul pe care îl face este un dezastru. Peștele compensează în pat cu sărutările pătimașe și vorbele dulci.



LOCUL 2: SĂGETĂTOR

Săgetătorul nu stă locului o clipă. Este mereu agitat și nimic din ce face partenerul în dormitor nu îi convine.

Nu face față unei partide de amor în care el să nu domine.



Nativul născut în această zodie este extrem de preocupat să acapareze atenția iubitului sau iubitei prin reacții care pot speria de cele mai multe ori.

Mofturile sale sunt o reală problemă, fapt pentru care se află pe locul 2.



LOCUL 1: VĂRSATOR

Nativul Vărsător îți vorbește câte-n luna și în stele despre cum se face amorul adevărat. Îți descrie poziții, metode de a menține actul pe linia de plutire, însă când vine vorba de practică lucrurile se schimbă radical.



Este atât de aerian și de absent în pat încât nu are nicio reacție la drăgălășeniile partenerului și nici nu face nimic pentru a-l satisface.



În concluzie, acestea sunt cele 4 semne zodiacale care mai au multe de învățat la capitolul dragoste. Partenerul perfect pentru ele este acela care acceptă să fie dominat non-stop, scrie actualitatea.biz.