"Îți amintești ziua când ai luat soarele și mi l-ai pus în suflet?". Cele mai frumoase citate de dragoste! Tu pe care l-ai alege pentru persoana iubită?

Dragostea, un sentiment atât de de complex şi, în acelaşi timp, atât de simplu. Este sau nu este. Arzi de dorinţă sau rămâi stană de piatră în fața persoanei care-şi dedică existenţa fiinţei tale. Nu există jumătăţi de măsură când iubeşti.

Cel mai frumos sentiment de pe Pământ a inspirat numeroşi poeţii, scriitori, pictori, iar felul în care aceştia au simţit iubirea s-a răsfrânt asupra operelor lor.

Din dorinţa de a vă oferi un crâmpei din aceste "lucrări" ale sufletului, am ales șase dintre cele mai frumoase citate de dragoste:

"Îți mai aduci aminte ziua când ai luat soarele și mi l-ai pus în suflet?" (Lucian Blaga)

" Dragostea este o boală de care nimeni nu vrea să scape. Cine a fost contaminat de ea nu vrea să se facă bine şi cine suferă nu vrea să fie vindecat." (Paulo Coelho)

"Cel mai dureros lucru în dragoste e că sufletul ți-l fură de obicei cel ce are mai puțină nevoie de el." (Ion Luca Caragiale)

"Iubirea adevărată înfruntă lumea, e generoasă și mândră. Nici o plăcere în iubire nu se poate compara cu afișarea ei în fața oamenilor. Numai iubirea vinovată se ascunde." (Liviu Rebreanu)

"Sexul fără iubire este doar acrobație. Sexul însoțit de iubire este beatitudine." (Joe Vitale)

"Dragostea trebuie concepută ca un singur suflet în care locuiesc două trupuri."

- “Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.” (Aristotel)