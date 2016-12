LAST CHRISTMAS! George Michael, artistul cu ”o voce de patru octave”, dar cu o carieră marcată de excese: Droguri, depresie şi mai multe arestări. ”N-am avut o problemă morală cu faptul că sunt gay!”

Anul acesta, de Crăciun, ai ascultat ”Last Christmas... i gave you my heart”, știi tu, piesa aceea care te cucerește de la primele note? Wham se trupa, din ea a făcut parte George Michael, starul pentru care 25 decembrie 2016 avea să fie ultimul Crăciun, dar și data morți sale. La doar 53 de ani!

Anunțul morții cântărețului a fost de către managerul său, printr-un mesaj încărcat de tristețe. ”Cu mare tristeţe, vă confirmăm că iubitul nostru fiu, frate şi prieten George a murit împăcat în reşedinţa lui, în perioada Crăciunului. Familia cere să îi fie respectată intimitatea în aceste zile dificile. Pentru moment, nu vom mai face alte declaraţii”, a declarat agentul de presă al muzicianului. Potrivit primelor informații, George Michael ar fi fost răspus de o insuficiență cardiacă.

Star de prim rang al muzicii pop, comparabil din punct de vedere al notorietăţii şi al succesului comercial cu Michael Jackson şi Madonna, dar a cărui carieră a fost marcată de numeroase excese

George Michael s-a născut pe 25 iunie 1953 în Fincheley, o suburbie din nordul Londrei. Originar dintr-o familie greacă de origine cipriotă, numele lui real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou.

Încă de la vârsta de 12 ani, a înfiinţat cu un coleg de şcoală, Andrew Ridgeley, un grup de ska, denumit The Executive. Acel proiect experimental le-a permis celor doi adolescenţi să compună primele cântece.

Însă abia după ce au adoptat numele Wham! au devenit cunoscuţi, în 1982, cu single-ul ”Young Guns (Go for It!)”. Foarte repede, succesele s-au multiplicat.

Chiar dacă numele lui George Michael era pe atunci inseparabil de grupul Wham!, dorinţa lui de a cânta solo s-a manifestat deja în 1984, odată cu lansarea unui single ce urma să devină celebru, ”Careless Whisper”, urmat după un an de cântecul ”A Different Corner”.

1986 marchează sfârşitul definitiv al grupului Wham! şi ascensiunea lui George Michael în calitate de interpret solo.

Aretha Franklin a accepat, pentru prima dată în cariera sa, să cânte alături de un artist alb

Primul lui succes fără Wham! a fost însă tot un duet, cu Aretha Franklin, care, pentru prima dată în cariera sa, a acceptat să cânte alături de un artist alb. Este vorba de single-ul ”I Knew You Where Waiting For Me”, lansat în 1987.

În acelaşi an, George Michael a lansat primul lui single solo veritabil, ”I Want Your Sex”, şi primul lui album, ”Faith”, din care au fost extrase patru single-uri: ”Father Figure”, ”One More Try”, ”Monkey” şi ”Faith”.

George Michael reuşea o ascensiune spectaculoasă în cariera de muzician de talie mondială. Artistul a întruchipat sinteza perfectă a muzicii pop britanice şi a inclus toate curentele din muzica neagră americană, în special jazz, soul, fun.

George Michael și-a revendicat dreptul de a fi homosexual. Dincolo de scandaluri și presupuneri: ”Faptul că sunt homosexual nu este o problemă morală pentru mine”.

Estetica sofisticată a universului artistului se refera explicit la ambianţe în care sexualitatea avea un rol important. Libertatea pe care a afişat-o în acest domeniu i-a oferit o tribună de la înălţimea căreia George Michael a putut să revendice dreptul de a fi homosexual. S-a înscris din acest punct de vedere în mişcarea iniţiată de grupuri precum Village People, Queen, Culture Club şi Frankie Goes To Hollywood.

La 19 ani, George le spunea prietenilor că este bisexual, dar și uneia dintre surorile sale, pe care a avertizat-o să nu sufle o vorbă părinților. Mai apoi, în 1999, într-un interviu acordat lui Judy Wieder, Michael spunea fără rețineri că s-a îndrăgostit de un bărbat care l-a ajutat să-și accepte bisexualitatea. Însă, în final, George a recunoscut că este gay. ”Depresia la finalul Wham a fost cauzată de faptul că am realizat că sunt gay!”, urmată de ”Faptul că sunt homosexual nu este o problemă morală pentru mine”.

Cariera şi personalitatea lui i-au permis să combine perfect o popularitate, care a ştiut să capteze spiritul unei epoci, cu voinţa de a rămâne stăpânul propriilor sale alegeri artistice.

*George, alături de Anselmo Feleppa, cel pe care l-a cunoscut la un concert rock

1996 și 1997, doi ani de grele încercări: Mama lui George Michael, Lesley, moare la doar un an după decesul iubitului artistului.

George Michael s-a luptat cu depresia după ce şi-a pierdut atât mama, Lesley Angold, cât şi iubitul, Anselmo Feleppa, în mai puţin de un an. Feleppa a murit din cauza unor complicaţii medicale cauzate de SIDA. ”M-am confruntat cu o depresie uriaşă după ce a murit mama mea”, a dezvăluit George Michael pentru The Independent. ”Să îţi pierzi mama şi iubitul în mai puţin de un an e o situaţie foarte dificilă”.

Într-un interviu acordat în 2005 pentru The Guardian, George Michael a vorbit foarte deschis despre ”12 ani de depresie şi frică şi multe alte angoase” care au urmat după acele două decese. ”Am fost aproape să îmi spun «nu mai vreau să trăiesc» după ce a murit mama mea. Aveam acel sentiment copleşitor că cea mai bună perioadă a vieţii trecuse deja. Am iubit-o atât de mult pe mama, am respectat-o. Jur pe Dumnezeu, mă simţeam ca şi cum fusese aruncat un blestem asupra mea. Nu-mi venea să cred cât de multă durere Dumnezeu arunca asupra mea dintr-o dată. Era atât de multă moarte în jurul meu, abia pot să vorbesc despre asta”.

Excesele din viaţa personală i-au influenţat negativ cariera. Au existat perioade în care lupta pe care a dus-o cu dependenţa de droguri, dar şi mai multe arestări, au generat titluri extrem de dure în presa vremii, care i-au eclipsat adeseori talentul muzical.

Pe măsură ce cariera lui a intrat într-un con de umbră după anul 2000, George Michael ajungea pe primele pagini ale ziarelor din alte motive decât cele artistice.

În 2006, şi-a recunoscut vinovăţia pentru conducerea automobilului după ce consumase droguri. Autorităţile i-au suspendat permisul auto pentru doi ani.

În 2008, George Michael a fost arestat pentru posesie de droguri extrem de periculoase, inclusiv cocaină.

În septembrie 2010, artistul britanic a fost condamnat la opt săptămâni de închisoare, în urma unui incident petrecut în luna iulie a aceluiaşi an, după ce şi-a izbit frontal automobilul - un model Range Rover - în faţada unui magazin din nordul Londrei.