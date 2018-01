Mit sau adevăr? De ce nu este bine să mergi la înmormântări, dacă ești însărcinată. Ce i se poate întâmpla bebelușului: "Mi s-a spus să-mi leg o ață roșie, să nu nasc copilul galben ca mortul"

Superstiţiile, miturile şi poveştile din bătrâni încă ne bântuie. Dovada? O discuţie între mai multe mămici, pe Facebook. Îngrijorată, o femeie a cerut părerea altor femei, după ce i s-a spus că nu este bine să meargă la înmormântări dacă este însărcinată.

"Bună seara, mămici. Nu aș vrea să se nască discuții contradictorii din postarea asta... Vă rog mult să nu fiți răutăcioase. Astăzi a murit nașa mea de botez și joi va fi înmormântarea. Toată lumea mi-a spus să nu cumva să merg la înmormântare deoarece nu este bine dacă ești însărcinată. Nu cred în superstiții dar au fost atât de categorici încât m-am cam speriat puțin... Știți ceva despre subiectul ăsta? Nu văd cu ce ar putea afecta dacă aș merge", a scris viitoarea mămică.

Iar răspunsurile au fost care mai de care mai... speciale. În timp ce unele erau de acord şi explicau şi de ce, cu exemple concrete, altele demontau acest mit, găsind însă explicaţii logice.

Este bine sau nu să mergi la înmormântări, dacă ești însărcinată?

"Mama mea a fost la înmormântarea bunicului ei, find însărcinată în câteva săptămâni. L-a pupat, să îşi ia rămas bun, şi din seara aia, i-a tot fost rău. Avea gura amara întruna şi, după o săptămână, a pierdut copilul. Poate fi doar o coincidenţă să se întâmple aş, acum faci cum simţiţi", a fost unul dintre răspunsurile primite, care ar putea panica orice viitoare mamă, care crede în superstiții.

"Poți să te duci mami și eu am fost gravidă, când a murit nasul de botez al soțului... Mi s-a spus să-mi leg o ață roșie la mână, să nu nasc copilul galben ca mortul. De acea se zice că nu e bine o gravidă să se ducă la mort. Nu știu cât este babism sau adevăr", a povestit una dintre femei.

"Nu te afectează cu nimic.. Decât emoțional și asta îi poate dăuna bebelului, faptul că îți simte starea și tristețea, în sarcina ești mai sensibilă.. Eu am fost la înmormântarea unchiului meu, eram în 7 luni jumate și nu s-a întâmplat nimic cu bebe deși am plâns mult și am fost foarte tristă", "Soţul meu a decedat în urma unui accident, când eram însărcinată în 3luni... şi am mers la înmormântare... am încercat să fiu tare pentru micuţii mei... Acum sunt mari. Singuru lucru care l-am sesizat: băiatul (cu care eram însărcinată) e mai sensibil ...mai mămos, în rest totul ok".