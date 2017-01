Noutăți de la Facebook! Ce si-a propus Mark Zuckerberg pentru anul 2017: O nouă revoluție în materie de tehnologie?

Mark Zuckerberg, cofondator şi CEO al companiei Facebook, şi-a propus de Anul Nou să viziteze pe parcursul anului 2017 toate statele americane în care nu a călătorit până acum şi să discute cu mai multe persoane despre modul lor de viaţă, ocupaţiile şi ideile lor despre viitor, informează bbc.com.

Mark Zuckerberg a precizat că pentru a îndeplini acest obiectiv va trebui să călătorească în aproximativ 30 de state americane.

Turneul stabilit în Statele Unite ale Americii (SUA) vine în contextul unor speculaţii potrivit cărora una dintre viitoarele provocări personale ale lui Mark Zuckerberg va fi să candideze la alegerile prezidenţiale.

”După un an agitat, prin această provocare sper să vorbesc cu mai multe persoane despre felul în care trăiesc, muncesc şi gândesc despre viitor. Timp de mai multe decenii, tehnologia şi globalizarea ne-au făcut mai productivi şi mai uniţi. Acest lucru a generat multe beneficii, dar pentru multe persoane viaţa a devenit, de asemenea, mai dificilă, ceea ce a dus la un sentiment de divizare mai crescut. Trebuie să găsim o modalitate de a schimba jocul, astfel încât să fie potrivit pentru toată lumea”, a scris Mark Zuckerberg pe Facebook.

Cofondatorul Facebook a adăugat că următoarele călătorii în SUA îl vor ajuta să genereze un impact pozitiv, în contextul în care lumea intră într-o perioadă nouă importantă.

”Călătoriile mele vor fi de mai multe tipuri în acest an – cu maşina, alături de soţia mea, Priscilla, cu opriri în oraşe mici şi universităţi, vizite în birourile noastre din ţară, întâlniri cu profesori şi oameni de ştiinţă şi călătorii în locuri distractive pe care voi (utilizatorii Facebook, n.r.) mi le veţi recomanda pe parcurs”, a mai scris Mark Zuckerberg.

În anul 2016 au existat speculaţii potrivit cărora cofondatorul Facebook ar urma să ocupe în viitor o funcţie la Casa Albă. O serie de documente au arătat că Mark Zuckerberg a luat măsuri pentru a păstra controlul companiei, în cazul în care ar începe să lucreze pentru guvern.

Mark Zuckerberg a mai dezvăluit, în urmă cu o săptămână, că din punctul său de vedere religia este foarte importantă. Cofondatorul Facebook a răspuns unui comentariu la mesajul său de Crăciun, publicat de un utilizator al platformei de socializare care l-a întrebat dacă nu este ateu.

”Nu (sunt ateu, n.r.). Am fost crescut evreu şi apoi am trecut printr-o perioadă în care am pus la îndoială mai multe lucruri. Însă, acum cred că religia este foarte importantă”, a răspuns Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg şi-a stabilit de Anul Nou şi alte provocări pentru 2017: să alerge peste 580 de kilometri, să citească 25 de cărţi şi să înveţe limba mandarină.