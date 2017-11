O mămică a crezut că este o glumă, când și-a văzut, pentru prima dată, fetița: "A fost un șoc. Nu am știut până când s-a născut"

Pe data de 1 mai, o minune de copil a venit pe lume. Atât părinţii, cât şi cadrele medicale au rămas uimite când au văzut-o pe micuţa Devină. Jessica Smith, norocoasă mămica din Mississippi, SUA, mai are trei copiii.

Când a venit pe lume, cel de-al patra minune a familiei se deosebea clar de tot nou-născuţii văzuţi vreodată: avea mult păr... alb. "Nu am știut până când s-a născut. Doctorul mi-a zis că are mult păr în timpul nașterii, dar a fost un șoc când am văzut-o pentru prima dată".

Copilul suferă de o boală genetică neobișnuită: albinism. Albinismul face parte dintr-un grup de tulburări genetice. Se caracterizează printr-o producţie scăzută sau chiar lipsită a pigmentului numit melanina. Tipul şi cantitatea de melanina pe care un organism o produce, determina culoarea pielii, părului şi a ochilor.