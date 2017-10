O tânără a cerut pe internet rețete noi pentru soțul său, dar lucrurile au luat-o razna imediat! Ce mesaje a primit femeia

O femeie a postat pe o rețea de socializare o simplă întrebare, încercând să obțină sugestii de rețete cu care să își răsfețe soțul. Doar că lucrurile au luat-o imediat razna!

Aceasta este incredibila întâmplare prin care a trecut Maddie, o gospodină doritoare să încerce rețete noi pentru prânzul soțului său. Sătulă să pregătească sandvișuri, aceasta a crezut că va afla de la publicul feminin de pe internet alte idei de preparate. Doar că lucrurile au luat-o imediat razna!

Mai exact, femeile s-au simțit chiar ofensate de o asemenea întrebare, etichetând-o ca fiind de modă veche și chiar ciudată!

Și mesajele nu s-au oprit aici! Iată câteva dintre ele: „Dacă nu-și poate face singur un sandviș, atunci să renunțe la prânz”, „A crescut și s-a descurcat singur până să mă cunoască pe mine, de ce nu ar face asta în continuare”.

Și lucrurile au continuat: „E destul că am grijă de copiii noștri, nu cred că mai am nevoie de încă un copil. Am nevoie de un soț”.

Au fost și câteva păreri de bine cu privire la dorința femeii de a găti, dar destul de puține.

Replica de final a acesteia, adresată respondentelor, a fost punctul culminant al întregii întâmplări:

„Vă mulțumesc pentru rețete. Pentru restul care au păreri și jigniri-să vă fie rușine! Nici nu aveți idee cât mă ajută soțul meu. Are un job solicitant și tot mă ajută la treburile casnice, gătește și datorită acestor lucruri, el pentru mine este un campion. Măcar atâta lucru pot să-i fac și eu, să îi fac un sandviș la prânz. M-am născut în 1995, nu în anii `50, și nu cred că e o crimă să ai grijă de bărbatul tău”.