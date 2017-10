Oamenii o privesc nedumeriți! Este model, are un corp de invidiat, dar refuză să se penseze. Îi îndeamnă și pe alții să-i urmeze exemplul. Motivul?

Tânăra din imagini este model şi refuză să se penseze, spre nedumerirea celor care o privesc. Și, cu toate astea, Sophia Hadjipanteli este urmărită de o mulţime de oameni pe Instagram, care o susţin în "demersul" ei.

"Eu cred că fața mea arată mult mai bine aşa. Alţii nu sunt de acord, dar acest lucru este ok", a declarat Sophia. "Am o singură sprânceană pentru că aşa am ales. Sunt cine sunt pentru că aşa vreau să fiu", a mai adăugat ea.

Prin atitudinea sa, tânăra vrea să susţină ideea potrivit căreia fiecare om este diferit şi are dreptul să arate fix aşa cum îi place, fără să fie criticat de ceilalţi. Important este să ai curaj să fii tu!