Opt țări în care anul următor nu va fi 2018. Oamenii vor sărbători intrarea în 2561, 1359 sau 4716

Se pare că timpul nu se scurge la fel pentru toată lumea. Multe dintre calendarele care există în prezent sunt diferite față de cel pe care îl cunoaștem.

În Tailanda, anul 2018 va fi de fapt 2561 conform calendarului Gregorian. În calendarul buddhist, timpul se scurge odată cu ajungerea lui Buddha în Nirvana.

În Etiopia, 2018 va fi de fapt anul 2011, calendarul etiopian fiind cu 7 ani în urmă și are 13 luni într-un an. 12 dintre cele 13 luni au 30 de zile și ultima are doar 5 zile.

În Israel, 2018 este 5778, potrivit calendarul ebraic, folosit oficial în Israel alături de cel Gregorian.

În Pakistan, se va sărbători anul 1439, potrivit calendarul islamic. Cronologia începe de la hegiră, data în care profetul Muhammad alături de câțiva musulmani au emigrat pentru prima dată în Medina.

Iran va sărbători intrarea în anul 1396. Calendarul persan este cel oficial atât în Iran, cât și în Afganistan. Calendarul astronomic solar a fost creat de un grup de astronomi, alături de cunoscutul poet Omar Khayyam.

În India, 2018 va fi de fapt anul 1939, după calendarul unificator din Indi, care a fost introdus în anul 1957. El se bazează pe calculele făcute în raport cu era Saka, un sistem antic de cronologie.

Japonia intră în Noul An cu numărul 30. Aici există doar 2 cronologii: una care începe cu nașterea lui Hristos și una tradițională.

În China, anul 2018 va fi defapt anul 4716, după calendarul chinezesc. Cronologia începe de la data în care împăratul Huangdi și-a început domnia în anul 2637 î.Hr.