Orașul cu un singur locuitor: Șașa de la Piramida. ”Când am ajuns aici, urșii m-au fugărit două zile!”

Piramida, localitatea, a fost fondată de suedezi, pe la 1910 și vândută sovieticilor în 1927. Aflată la un cioc de barză de Polul Nord, a cunoscut înflorirea în anii '60, devenind o uriașă exploatare de cărbune, cu 1.000 de locuitori. După căderea URSS a dispărut, ultimii oameni viețuind aici în 1998. Aleksandr Romanovski a acceptat să fie ghid, din 2012, pentru nebunii care se încumetă să viziteze Orașul-Fantomă. Practic e singurul locuitor. El și urșii polari

Trei zile de mers cu mașina din Oslo. Alte trei ore cu avionul până la Svalbard. De aici, cinci, pe apă, cu un vas arctic, sugestiv intitulat ”Fata Polară” și, gata, ai ajuns în Piramida! Orașul-Fantomă.

Suedezii au fondat Piramida în 1910, în Arhipelagul Svalbard, cel mai nordic punct din lume cu locuitori permanenți. Sovieticii l-au cumpărat în 1927. Polul Nord se afla la o azvârlitură de băț, dar rușii voiau să controleze și partea aceea de lume. Când Războiul Rece a pornit la drum, URSS a decis să ducă acolo oameni. A apărut exploatarea cărbunelui, totul a înflorit: clădiri rezistente, grădinițe, sală de sport, bazin de înot, săli culturale. Prin anii '60, populația ajunsese la 1.000 de locuitori, mulți dacă ne gândim la poziționare și la faptul că cea mai mare temperatură era de cinci grade Celsius.

Cândva, Piramida avea și un hotel luxos...

Totul s-a terminat după căderea URSS. Locul a început să fie vandalizat, abandonat. Oamenii au plecat. Exploatarea a mai funcționat până prin 1998. Pe 31 martie s-a scos ultimul vagonet de cărbune, apoi, pe 10 octombrie, ultimul muncitor rezident a plecat spre Mama Rusie. Piramida devenea un Oraș-Fantomă. În 2007, compania ”Arktikugol Trust”, deținătoarea locului, a decis să mai facă o vizită pe acolo, să mai vadă cum stau lucrurile. Puținii aventurieri ajunși furaseră ce se putea fura, locul arăta exact ca după o explozie atomică: nimic nu se mișca, deși toate erau la locul lor: statuia lui Lenin, pianul din sala de spectacole, mingile copiilor din dulapul sălii de sport, benzile ce delimitau culoarele bazinului...History Channel dăduse o fugă până-n zonă, pentru un material de excepție: un specialist anunțase că date fiind condițiile climaterice, clădirile urmează să reziste și să fie vizibile încă...500 de ani de acum încolo!!!

Costumat și dotat regulamentar, Sașa scrutează viitorul, așteptând vizitatorii în Piramida. Câți or mai veni...

Deținătorii s-au gândit să transforme așezarea în stațiune turistică. Au dat anunț că sunt în căutarea unui ghid, au adus generatoare diesel pe insulă, au încercat să dea o nouă față hotelului. Aleksandr Romanovski - ”Șașa” - a primit postul. Logic, fiind singurul aplicant. Din 2012 s-a mutat acolo, permanent. ”Când am ajuns aici am fost întâmpinat de urșii polari. Două zile m-au fugărit până mi-am dat seama ce și cum”, glumește el. Sau nu glumește? Câțiva nebuni se încumetă să ajungă acolo. Pleacă fie cu vaporul, fie pe snowmobile din Longyearbyten. Unii chiar dorm, o noapte, la hotelul ”Tulip”. Șașa are grijă de ei, le vorbește despre istoria locului, îi duce chiar și la micul muzeu, le arată vagonetul plin cu cărbune, ultimul extras, parcat în fața monumentului orașului. Apoi ei pleacă, el rămâne cu urșii. ”La un moment dat, vreo 30 de muncitori reveniseră: lucrau la punctul termic, la hotel. Am rămas patru, poate cinci. Când hotelul e închis, doar eu mai respir pe aici”, zice bărbosul. De pe coamă, un alt tip cu bărbiță ceva mai aranjată îl privește: e Lenin! Statuia sa a împlinit 70 de ani. Și, așa cum zic specialiștii, va continua să fie vizibilă încă cinci secole de acum încolo...