Tricourile cu mesaje personalizate, arma cu ajutorul careia iti definesti personalitatea

Mai mereu oamenii au încercat prin diverse metode sa se distingă de cei de langa ei. Au cautat acele elemente care sa îi facă diferiți de semenii lor, apelând, de cele mai multe ori, la ieșirea din tipare cu ajutorul vestimentației.

Unii vor să atragă atenția asupra lor, alții vor sa îndepărteze privirile ce-i fixează iar unii nu fac altceva decât să apeleze la tricouri-misto.ro pentru a își defini autenticitatea și nonconformismul . Mesaje haioase însoțite de imprimeuri care par ciudate la prima vedere, inscripționări care sa ateste apartenenta națională a individului, mesaje care sa arate celorlalți starea civilă a acestuia, pe toate le putem regăsi, la un moment dat, pe hainele celor care vor sa transmită ceva celor de langa ei.

Oamenii cauta sa isi individualizeze personalitatea, purtand tricouri inscriptionate cu mesaje care sa le scoata in evidenta o calitate anume sau faptul ca sunt deschisi la nou si nu se tem sa lege relatii de amicitie cu strainii. Prima impresie a celorlalti despre noi este esentiala pentru stabilirea unor viitoare legaturi.

Ce parere va veti face despre un tip care poarta un tricou pe care sta scris “Speak moldavian? Ice Tea Foot”. Desigur, pentru cine nu are spirit de observatie, pare un mesaj banal care, tradus in romana, inseamna “gheata ceai picior”. Cine stie, insa, sa citeasca dincolo de cuvinte, isi da seama ca tipul cu care vorbeste si care poarta un astfel de tricou nu poate fi decat un individ sugubat, deschis la nou, cu simtul umorului.

“Am facut 18, abia astept sa fac 69” este un mesaj care ne arata ca stam de vorba cu un adolescent in cautare de senzatii tari. “Mandra ca sunt romanca” reprezinta mesajul care vorbeste despre apartenenta etnica a persoanei respective.

De ce aleg aceștia să îmbrace haine imprimate cu diverse mesaje și desene haioase sau nonconformiste și nu apelează mai mult la dialogul direct cu cei de langa ei? Aici am putea găsi mai multe răspunsuri, dar ne vom axa doar pe câteva. In primul rand, cei mai mulți dintre noi urăsc viața solitară și își doresc să aparțină unui grup.

Atunci când nu reușim nicidecum să ne integrăm într-o comunitate, încercăm să atragem atenția membrilor grupului, apelând la diverse tertipuri. Cine poate spune, de pildă, despre un om că este rocker, daca nu poartă tricouri negre inscripționate cu numele unei trupe cunoscute? Te uiti la el si vezi ca nu are plete, nu poarta bocanci vara, nu se imbraca in haine negre si nici nu are cercei in ureche. Totusi, vrea sa intre in contact cu oameni la fel ca el, care iubesc acest gen de muzica, insa, din cauza unor conventii general acceptate pe care nu le respecta, ii este greu sa lege relatii cu oameni de acest gen.

In al doilea rand, tindem mereu sa ne definim in comparatie cu altii, viata noastra fiind o continua competitie cu cei de langa noi. Suntem intr-o continua autoevaluare si cum ne putem da note daca nu in comparatie cu cei de langa noi? Tocmai de aceea, cautam mereu sa depasim asteptarile celorlalti, sa fim cu un pas inaintea lor, chiar si din punct de vedere vestimentar.