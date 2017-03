Un nou tip de fraudă FACE RAVAGII în România. Ministerul de Interne, apel disperat către milioane de persoane!

Un nou tip de fraudă face ravagii: Ești sunat de cineva care se dă drept operator al uneia dintre comapniile de telefonie mobilă existente pe piața românească și care-ți transmite că ceva în neregulă se petrece cu factura ta? Atunci ești în mare pericol!!

În acest sens, angajații Ministerului de Interne au emis, în urmă cu mai mult timp, un avertisment oficial:

In atenţia tuturor deţinătorilor de telefoane mobile: Daca un corespondent lasă un mesaj sa apelati numărul 06 07 74 52 41. Nu apelaţi în nici un caz acest număr; factura dumneavoastră va fi foarte mare. Această informaţie, transmisa de Oficiul Central de Stopare a Terorismului, a fost comunicată în masă. După un timp escrocii au găsit un alt sistem pentru utilizarea frauduloasă a mobilelor.. Ei va apelează pe GSM, se prezintă ca fiind “Provider”al oricărei rețele de telfonie, vă cer să introduceţi un cod care este 09 # explicându-va că este vorba de o verificarea a mobilului dumneavoastră. NU TASTATI IN NICI UN CAZ CODUL INDICAT SI INCHIDETI IMEDIAT. Hotii dispun de dispozitive ce le permit sa citeasca cu acest cod cartela SIM. Nu le rămâne decât să creeze o noua cartelă (sau oricat de multe)cu care vor vorbi in contul tau. Această fraudă se practică în mod curent şi este, deci, necesar ca această informaţie să fie difuzată rapid unui număr cât mai mare de persoane. ATENTIE de transmis URGENT Dacă aveţi un apel telefonic şi pe mobil se afişează “A C E” nu răspundeţi; anulaţi apelul.