Legendara piesă „Show must go on” trezește dorințe și talente. Vă mai aduceți aminte de interpretarea lui Alex Pîrvu de la „Next Star”? Freddie Mercury ar fi fost mândru

Acum 26 de ani, o veste tragică răsuna peste tot. A murit Freddie Mercury. Se întâmpla pe 24 noiembbrie 1991. De atunci, el este idolul chiar și al acelora care s-au născut cu mult după dispariția sa.

Un exemplu de ținut minte este dat de Alex Pîrvu. Puștiul a interpretat piesa ”The Show Must Go On” în 2013 în cadrul show-ului de talente Next Star. Pe atunci avea 10 ani și i-a ridicat pe jurații emisiunii în picioare. Momentul este absolut divin. Nici faptul că este nevăzător nu a contat, ci doar vocea.

Freddie Mercury a compus ”The Show Must Go On” în ultimul său an de viață.

Cântecul prezintă eforul lui Freddie Mercury care continuă să interpreteze, în ciuda faptului că se apropie de sfârșitul vieții sale. Aflase deja că este bolnav de SIDA, deși boala sa nu a fost încă făcută publică. Mercury a fost atât de bolnav, încât abia putea mergea, când formația înregistra piesa în 1990.

Piesa a fost lansată ca single în Marea Britanie pe 14 octombrie 1991 pentru promovarea albumului Greatest Hits II, cu 6 săptămâni înainte de moartea lui Mercury.

Pentru prima dată cântecul a fost interpretat live pe 20 aprilie 1992, în Concertul de omagiere a lui Freddie Mercury, de către ceilalți trei membri rămași ai formației Queen, cu Elton John pe postură de vocalist și Tony Iommi cântând la chitară.