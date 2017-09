Miley Cyrus, prizonieră nud. Artista s-a lăsat fotografiată goală, în celula unei închisori, în genunchi. Imagini interzise minorilor!

Cântăreaţa şi actriţa americană Miley Cyrus a pozat nud pentru un album al fotografului David LaChapelle apărut în colecţia Taschen. Vedeta americană apare în două ipostaze folosite pentru copertele albumului ”Lost and Found” - mai întâi, ca prizonieră, cu faţa luminată natural, mai apoi, cu aripi ca de fluture.

Pe lângă faptul că a fotografiat numeroase staruri ale muzicii, LaChapelle este cunoscut şi ca regizor de videoclipuri, scrie nme.com. El a colaborat cu nume ca Robbie Williams, Elton John, Florence & The Machine şi Amy Winehouse.

Destiny Hope Cyrus, născută pe 23 noiembrie 1992, în Franklin, Tennessee, este actriţă, cântăreaţă şi compozitoare care a devenit cunoscută pentru personajul Miley Stewart, pe care l-a interpretat în serialul de televiziune Disney Channel ”Hannah Montana”. Artista a jucat în serial alături de tatăl ei, cântăreţul Billy Ray Cyrus.

Miley Cyrus a jucat în filme precum ”Peştele cel mare/ Big Fish” (2003), ”Bolt” (2008), ”Hannah Montana/ Hannah Montana: The Movie” (2009), ”Ultimul cântec/ The Last Song” (2010), ”Sub acoperire/ So Undercover” (2011), ”LOL” (2012), ” Înainte de Crăciun/ The Night Before” (2015) şi ”A Very Murray Christmas” (2015).

Artista a lansat albumele ”Meet Miley Cyrus” (2007), ”Breakout” (2008), ”Can't Be Tamed” (2010), ”Bangerz” (2013) şi ”Miley Cyrus & Her Dead Petz” (2015). Pe 29 septembrie 2017, ea va lansa materialul de studio ”Younger Now”.