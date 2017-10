Avertisment al meteorologilor. Codurile GALBEN şi PORTOCALIU de ploi şi vânt au fost actualizate

Administraţia Naţională de Meteorologie actualizat marţi avertizările de vânt puternic şi ploi, astfel că nouă judeţe sunt sub cod galben până la ora 18.00, cinci judeţe sunt sub avertizare până la ora 23.00, în timp ce cinci judeţe se află, până la ora 18.00, sub avertizare cod portocaliu. Meteorologii spun însă că va ploua în majoritatea zonelor şi va fi vânt puternic mai ales în sudul, sud-estul şi vestul ţării. Şi Capitala se află sub cod galben