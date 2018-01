Cum a ajuns un bebeluș de trei săptămâni în groapa de gunoi! Răspunsul mamei te va face să plângi!

În Bistrița, între fosta groapă de gunoi și râul cu același nume, sunt amplasate șapte corturi în care locuiesc aproape 20 de copii, majoritatea minori, mezina fiind o fetiță de doar trei săptămâni. Povestea lor e una tristă, iar autoritățile par depăsite.

Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița - Năsăud au fost în vizită pentru a vedea ce pot face, scrie publicația locală bistrițeanul.ro.

„Am fost acolo și am luat datele lor. Am găsit 13 adulți și 16 copii. Cei mai mulți trăiesc în concubinaj", a declarat pentru sursa citată, Teodor Sângeorzan din cadrul DGASPC BN.

Mamelor le-a fost oferită șansa de a se caza în centru maternal împreună cu copiii, măcar pe perioada iernii, însă acestea au refuzat. Nici măcar femeia care a născut în urmă cu doar trei săptămâni și care își crește bebelușul în condiții improprii nu a acceptat să-și părăsească locuința improvizată.

„Nu au vrut să vină în centrul maternal. Nu acceptă ajutorul acesta. Mi-au spus că vine lumea și le mai aduce cadouri la copii, sau îi mai ajută cu una, alta. Nu vor să plece doar ele, cu copiii mici. Mi-au spus că au dosare întocmite pentru locuințe sociale doar că încă așteaptă,” a mai adăugat Sângeorzan.

Reprezentanții Primăriei Bistrița confirmă că cei din județ au dosare întocmite și urmează, dacă îndeplinesc condițiile necesare, să primească locuințe.

„Odată întocmite dosarele, se fac verificările de încadrare în cerințele legii. Sunt poate unii care sunt căsătoriți și nu au divorțat, chiar dacă nu mai stau împreună. Și poate soțul sau soția dețin proprietate. Și atunci nu pot primi locuință. Unii au primit locuință, alții încă așteaptă până sunt finalizate toate lucrurile”, au explicat reporterilor Bistrițeanul.ro reprezentanții Primăriei.

Mai mult, romii care au domiciliul în Sărata la nr. 151 au primit un ajutor din partea Primăriei pentru a-și acoperi casa, acoperișul acesteia fiind devastat într-un incendiu.

„Le-am dat materiale ca să își acopere casa și ei au vândut materialele. Așa că noi ce să le mai facem? Cei care au acte în regulă, au dosare pentru locuințe sociale. Ceilalți, mai ales cei care nu sunt de pe raza municpiului și împrejurimi, nu avem ce le face”, au mai spus cei din cadrul Primăriei Bistrița.

Așadar, copiii din Zăvoaie se vor juca în continuare la fosta groapă de gunoi, iar pitica de trei săptămâni va avea primele amintiri tot din această zonă.

„Responsabilitatea privind copiii le revine în primul rând părinților. Apoi, dacă părinții nu au grijă de ei așa cum trebuie, a doua responsabilitate revine autorităților locale, în cazul de față Primăria Bistrița. Dacă după ce intervin și autoritățile locale, copiii tot nu sunt îngrijiți cum trebuie, abia atunci intervine Statul. Noi nu vrem să ne sustragem. Așa cum spuneam, am fost acolo, am luat datele și urmează să le prelucrăm, am oferit posibilitatea cazării în centru maternal, mai departe vom vedea cum decurg lucrurile. Ei așteaptă locuințele sociale, ca să fie toți”, au mai adăugat cei din cadrul DGASPC BN.

Chiar dacă locuiesc în corturi, lângă groapa de gunoi, așteptând ajutoare minime de la unii și de la alții, cât să supraviețuiască împreună, unii părinți au înțeles că educația e importantă și le oferă copiilor șansa la ceva mai bun.

„Dacă e să numim totuși un lucru bun e că o familie de acolo și-a înscris copiii la Școala Specială nr. 1 de pe Alba Iulia. Astfel, copiii au o șansă la ceva mai bun. E vorba de 3 fetițe care stau acolo în regim intern, deci doar în weekend și în vacanțe merg și stau cu familia. Deci părinții nu vor să audă de preluarea copiilor lor și plasarea acestora în centre de plasament. Ei așteaptă câte un ajutor de ici - colo, și locuințele sociale”, a mai adăugat Teodor Sângeorzan.