Dialog halucinant într-un spital din România: ”- Fată, tu nu trebuia să intri la mine, pe fișă scrie alt doctor. Uite și te certam degeaba! Tu veniși cu pile?”

Sistemul medical din România își dă din nou în petec. Cel puțin asta susține o tânără din Târgu-Jiu care a povestit pe internet felul în care a fost tratată atunci când o durere cruntă de spate a adus-o la Urgențe.

Fata povestește cum doamna doctor care a preluat-o a privit-o scârbită, a cerut să i se face un Algocalmin, ca mai apoi cadrul medical să constate că nu trebuia să intre la ea în cabinet, ci la alt medic.

Redăm, mai jos, textul integral postat de tânără pe pagina sa de Facebook și preluat de observator.tv:

"De fiecare data am preferat sa tac, dar simt ca nu mai pot, desi nu cred ca se va schimba ceva cu aceasta postare! Duminica seara dintr-o miscare banala am facut o intindere musculara lombara, am crezut ca e ceva usor, insa durerile erau atat de puternice incat imi venea sa urlu, efectiv nu m-am mai putut ridica din pat decat cu ajutor si cu dureri infernale, sa stau in fund nici nu se punea problema, la toaleta mergeam tot cu ajutor, etc…

Desi durerile erau foarte mari, mi s-a parut ca nu am nu stiu ce ca sa merg la medic,mai ales ca stiam cam cum se poarta, mergand de-atatea ori cu tatal meu care este abonat la spitale, avand n boli, am sunat-o doar pe o prietena care este farmacista si am luat niste calmante, un atiinflamator si un unguent local.

Vazand ca durerile nu ma lasa, ba chiar se intetesc, in aceasta dimineata am zis ca nu se mai poate si trebuie sa merg la urgente fiindca chiar nu mai puteam de dureri, orice miscare cat de mica insemnand durere groaznica.

Ajung la urgente, vad spatiu triaj, bun… o salut politicos pe doamna de acolo, nu se sinchiseste sa imi raspunda, doar imi zice sa iau loc in sala de asteptare, bulversata o intreb:

– Pai nu ma intrebati ce problema am ca sa stiti cum ma directionati? Sta cateva secunde si zice:

– Ba da, ia spuneti ce problema aveti ?

– Ma doare foarte rau spatele si ii arat zona!

– Bine luati loc in sala. Loc nu puteam sa iau ca nu puteam sta in fund, ci doar pe spate, in fine, astept, astept… doamna ma vede in picioare si ii spune unui domn despre mine, din cate mi-am dat seama dansul era medic, imi cere buletinul, completeaza o fisa si ma invita din nou sa astept, dupa urmatoarea portie de asteptare ma cheama si imi zice sa intru pe a doua usa din stanga, intru…

Acum e acum… imi spun problema, doamna doctor incepe pe un ton ridicat :

– Cum ai putut sa stai de duminica, ca asa faceti mereu!

Tac, intr-adevar imi dau seama ca poate am gresit, dar la durerile pe care le-aveam numai de cearta nu aveam nevoie, imi zice sa iau loc pe un pat, nu va pot descrie scarba cu care eram privita, incat m-am simtit ca ultimul om.

O asistenta incepe sa rada, iar alta imi zice pe acelasi ton, probabil imprumutat de la doamna doctor:

– Hai ia loc aici! Da-ti geaca jos! Fac ce mi se spune, ma intind pe pat, sa va mai aduc aminte ca orice miscare insemna durere.

Hai, fa-i un algocalmin ! zice doamna doctor, asistenta mi se adreseaza:

– Esti alergica la algocalmin?

–Din cate stiu nu! Dar cum in Romania mergem pe probabilitati, cred ca daca chiar se vrea sa se afle daca esti alergic la ceva, ar trebui sa te testeze, dar na, asta e doar opinia mea, dar as fi curioasa daca chiar asa se procedeaza, doar pui o intrebare unui pacient?

Dar cand sa-mi faca algocalminul, doamna doctor zice, pe acelasi ton ridicat:

– Stai ca aici (adica pe fisa) scrie doctor X, nu trebuia sa intri la mine, i-a uite si o certai degeaba! Tu venisi cu pile?

– Poftim?

– Venisi cu pile, nu?

– Doamna sunt doar un om care a venit la urgente si care asteapta afara de o ora! Chiar nu stiam pe nimeni si nu cred ca daca as fi fost cu pile as fi asteptat atat, fiindca stand in sala de asteptare, chiar am vazut cunostinte care erau bagate mai repede.

Sa va amintesc ca eu intrasem exact unde mi se indicase, doar ca mi se indicase gresit, asa ca intru in sala din dreapta, acolo doamna doctor nici nu ma baga in seama, o doamna asistenta ma intreaba ce problema am, ii spun, de acesta data conversatie mai civilizata, fara reprosuri si ton ridicat, ma intind pe pat, mi se ia o tensiune de aceeasi asistenta mai draguta, si insotita de o infirmiera ma trimit sa fac o radiografie. Intru… din nou acelasi gen de ton:

– Esti insarcinata?

– Din cate stiu, nu! – Pai trebuie sa stii, ca daca esti faci avort! Mie oricum trebuie sa imi semnezi ca nu esti!!! Am semnat… Daca stiam imi faceam un test de sarcina acasa, dar chiar nu m-am gandit, si din nou imi pun aceleasi intrebari, oare cum ar trebui procedat corect? Oare nu ei sunt cei care ar trebuii sa ne testeze? Ar trebui in fiecare dimineta sa imi fac un test de sarcina, ca sa stiu daca sunt insarcinata in cazul in care mi se intampla un accident si trebuie sa fiu supusa unei radiografii?

Merg din nou in sala de asteptare de la urgente ca sa astept rezultatul radiografiei, astept, astept… si nu sunt singura, saracii oameni tot isi spun ofurile, nu mai au rabdare, nu mai suporta durerile si sunt invitati doar la asteptare, au venit oameni cu copii care au fost pusi in aceeasi situatie ca si mine sa astepte… Ca sa nu va mai povestesc de taraboiul pe care l-au facut ca le-a stricat un om usa, cand nici macar nu a atins-o! In total am stat la urgente 4 ore, dupa care m-am ales cu o tensiune luata, la sfarsit cu un algocalmin si o reteta cu acelasi gen de medicamente pe care le luasem!

Stau sa ma gandesc daca cu mine, care sunt un om curat, cu anumite studii, care stiu cum sa vorbesc si sa ma port s-au purtat asa, toate asistentele iti vorbesc cu tu si cu ton de superioritate, in conditiile in care tu le vorbesti respectos, cum se poarta cu altii? Asa se intampla in toata Romania?

Mentionez ca nu contest faptul ca exista medici exceptionali, care merita cele mai mari salarii posibile, dar ce ne facem cu restul?", a scris tânăra din Târgu Jiu pe Facebook.