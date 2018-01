Drama tinerei din Piteşti care a murit la 26 de ani. Monalisa, mesaj cutremurător înainte de a fi răpusă de cancer: "Am obosit să lupt"

Monalisa Pandelea, o cunoscută artistă din Piteşti, a murit la numai 26 de ani. Celebră pentru efectele speciale pe care le crea în make-up, Monalisa a pierdut lupta cu cancerul

Monalisa Pandelea a învăţat la Liceul de Artă "Dinu Lipatti" din Piteşti, secţia de sculptură, după care a urmat cursurile unei academii din Italia.

Cu doar câteva săptămâni înainte de a muri, tânăra a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj care parcă prevestea tragedia care avea să se întâmple:

"Știi ce nu înțeleg eu? De ce nu putem să obținem întodeauna tot ce ne dorim? Chestii normale pentru care luptăm să se adeverească ... (Şi pun pariu că acum o să se trezească vreun "deștept-filosof " cu replica ăia gen :" pentru că ne-am plictisi dacă am avea totul pe tavă și nu am mai aprecia"). Ei bine, eu nu m-aș plictisi să am tot ceea ce îmi doresc atunci când vreau eu să fie!. Mai tare mă enervez dacă obțin după ce am obosit să lupt mult timp pentru acel ceva. La ce bun dacă nu este atunci când vreau eu și consider că îmi trebuie?".