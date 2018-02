E haos pe Otopeni! Ce se întâmplă chiar acum pe cel mai mare aeroport din România!

Cel mai mare aeroport din România, cu profit de zeci de milioane de euro în 2017, a ajuns să cheme angajaţi de acasă pentru a asigura curăţenia. Vor primi câte 1.000 de lei pe săptămână dacă vor lustrui toalete, podele şi vor întreţine spaţiile verzi. Aeroportul Henri Coandă a ajuns într-o situaţie fără precedent.

E prima zi din ultimii 17 ani în care aeroportul Otopeni nu mai are contract un contract pentru curăţenie.

Dupa 15 ani ani in care Romprest a asigurat pentru Otopeni serviciile de curatenie, peisagistica, intretinere drumuri si paza, contractul a expirat azi. Au fost 15 ani in care, in medie, Romprest a castigat cate 3 milioane de euro din asta. Unele surse spun ca CNAB va apela la propii angajati pe care ii va pune sa faca curatenie si ii va premia cu cate 2.000 de lei pe luna. Serviciile de paza, peisagistica si intretinere nu vor mai fi asigurate. Alte surse sustin ca firma Libra Events a castigat contractul pentru curatenie in valoare de aproape un milion de euro pe luna, pentru urmatorele 6 luni. Libra Events este condusa de Mihaela Neagu si are contract de curatenie cu Metrorex, unde a venit tot dupa ce expirase un contract cu Romprest.

Printre numeroasele scandaluri în care a fost implicată firma Libro Events,menționăm cel legat de licitația câștigată - dovedit în mod fraudulos - pentru curățenia de la Metrorex.Această firmă se ocupă și de distribuția de pachete cu ajutoare alimentare în județul Neamț. Situatia aeroportului pe partea de servicii e groaznica si sunt multe contracte dubioase. De exemplu, plata automata a parcarii nu functioneaza si acum lumea trebuie sa treaca pe la ghisee. UTI, firma lui Uradareanu ar trebui sa asigure mententanta. Parcarile aratat extrem de rau, asflatul este sarit si dai in gropi. Am filmat cum zapada nu este ridicata din parcari. Badalau ar fi obtinut si el un contractul anul trecut pentru schiumbarea bordurilor si a pavelelor de pe aeroport prin firma ARA MARAB din Giurgiu. Casuneanu a asflatat tot anul trecut pista numarul 1.