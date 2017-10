Eşti şi tu boboc şi nu ştii să te descurci în iureşul Capitalei? Programul de deschidere a noului AN UNIVERSITAR la Universitatea București

Luni, 2 octombrie 2017, facultățile Universității din București deschid noul an universitar printr-o serie de ceremonii la care sunt invitați diplomați, personalități din diverse domenii și profesori renumiți la universități din spațiul academic internațional, anunță UB. Fiecare facultate din cadrul universității organizează ceremonia de deschidere a anului universitar după un program personalizat.

Astfel, luni, 2 octombrie 2017, începând cu ora 10:00, reprezentanții Facultății de Drept alături de o serie de invitați speciali, printre care: Excelența Sa, Doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Republicii Franceze în România, Excelența Sa, Domnul Cord Meier Klodt, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România, prof. univ. dr. Christine Neau-Leduc, vicepreședinte al Universității Paris I „Panthéon – Sorbonne”, prof. univ. dr. François-Guy Trebulle, director al Școlii de Drept Sorbon, Universitatea Paris I „Panthéon – Sorbonne”, prof. univ. dr. Eckhard Pache, decan al Facultății de Drept din cadrul Universității Würzburg din Germania, și prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Rector al Universității din București, așteaptă tinerii studenți pentru a le ura bun-venit în noul an universitar.

Tot de la ora 10:00, conducerea Facultății de Geologie și Geofizică, alături de doamna Lia Roberts, politician și om de afaceri american de origine română, primesc studenții în noul an universitar printr-o ceremonie în care vor fi decernate premiile „Sandu Dumitru”. Festivitatea se desfășoară în Amfiteatrul „Vasile Lăzărescu” din Str. Traian Vuia, nr. 6.

În același timp, în aula „Horia Hulubei”, Facultatea de Fizică deschide anul universitar 2017 – 2018 prin acordarea unor diplome de excelență Academicianului Ioan Ioviț Popescu, Profesorului Emerit Athanasie Turția, Profesorului Emerit Iancu Iova și Profesorului Emerit Victor Gheorghe, în contextul aniversării a 55 de ani de la înființarea facultății.

Seria evenimentelor festive continuă și marți, 3 octombrie 2017. Facultatea de Științe Politice îi invită pe Excelența Sa, Domnul Paul Brummell, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București, Excelența Sa, Doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Republicii Franceze la București și prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Rectorul Universității din București, cu scopul de a împărtăși tinerilor studenți perspectivele analizei societăţii şi a problemelor acesteia.

Miercuri, 4 octombrie 2017, Facultatea de Filosofie continuă cu inaugurarea programului de masterat Philosophy, Politics, and Economics (PPE), în prezența profesorului Geoffrey Sayre-McCord, director al Philosophy, Politics, and Economics Program din cadrul University of North Carolina și președinte al The PPE Society. De-a lungul carierei sale, Geoffrey Sayre-McCord a publicat numeroase lucrări în sfera epistemologiei și filosofiei moderne și a editat o serie de eseuri despre realismul moral.

Prima săptămână a anului universitar 2017 – 2018 în cadrul Universității din București este dedicată atât întâlnirilor cu studenții boboci, cât și evenimentelor cu invitați speciali. În această perioadă, bobocii au ocazia să interacționeze cu profesorii tutori, cadrele didactice și personalul de suport (secretariat, bibliotecă, administrație), dar și cu studenții din alți ani, care îi vor ajuta să se integreze mai ușor în mediul universitar.