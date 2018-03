Fă singur CALCULUL şi află câţi BANI pierzi, de fapt! Cum te fură statul la PENSIE

Odată cu trecerea contribuţiilor sociale de la angajator la salariat, măsură fiscală intrată în vigoare la începutul acestui an, contribuţia la Pilonul II de pensii a fost redusă de la 5,1% la 3,75%. La salariul mediu brut, contribuţia trebuia să fie mai mare cu jumătate de punct procentual pentru a nu scădea suma efectivă către Pilonul ÎI.

Cristian Tudorescu, managing partner al companiei de consultanţă Explore Asset Management, cu activitate de peste 12 ani în piaţa de capital locală şi internaţională, a publicat o analiză, pe platforma contributors.ro, în care a arătat câţi bani vei pierde la pensia aferentă Pilonului II în funcţie de vârsta rămasă în care vei contribui la acest pilon.

Astfel, un român care are astăzi vârsta de 25 de ani şi urmează să mai contribuie 40 de ani la Pilonul II, pierde din scăderea contribuţiei peste 9.000 de euro în aceşti 40 de ani până la vârsta pensionării. Cel care are astăzi vârsta de 45 de ani pierde puţin peste 2.000 de euro.

Odată cu mutarea contribuţiilor de la angajator la angajat s-au diminuat şi contribuţiile virate la Pilonul II. Procentul virat la pensia privată obligatorie a fost coborât la 3,75%, deşi matematica simplă arată că 5,1% din fostul salariu brut din 2017 echivalează cu 4,25% din ceea ce înseamnă acum salariul brut, pentru a menţine intactă contribuţia.

La un salariu mediu brut de 4162 RON, aşa cum este el estimat pentru anul 2018, diferenţa de 0,5% reprezintă aproape 21 RON lunar, o sumă aparent neinteresantă. Insă aceasta, compusă pe un interval foarte lung de timp, mergând până la 40 de ani dacă acum ai 25 de ani, te privează practic de o sumă semnificativă acumulată la vârsta pensionării.

În tabelul de mai jos avem rezultatele unei simulări de tipul: cât pierde un cetăţean român în vârstă de 25 de ani, plătit cu salariul mediu pe economie, din diminuarea procentului de contribuţie la Pilonul II de pensii. Similar, calculele au fost realizate pentru cineva care are astăzi 30-45 de ani.

Am presupus că randamentul în termeni reali al fondurilor private de pensii din România va fi de 3% pe an, în condiţiile în care randamentul primilor 10 de funcţionare a fost de peste 5% pe an. De asemenea, salariul mediu în România va creşte cu 4% pe an în termeni reali.