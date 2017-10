Fericiți cei săraci cu duhul, dar bogați cu sufletul! Țața Gherghina, o bătrânică de 93 de ani, a donat 10.000 de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului, deşi abia are ce să bage în gură. FOLLOW UP

Exemplul Gherghinei Vasilescu, bătrânica în varsta de 93 din Saelele, Teleorman, care a donat pentru Catedrala Mântuirii Neamului 10.000 de lei, deşi are o pensie de doar 500 de lei pe lună, a împărțit internetul în două tabere.

În timp ce credincioșii, cititori fideli de-ai unor site-uri care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu și, implicit, faptele bune, o consideră pe nonagenară un exemplu demn de urmat, românii sceptici, care nu susțin neaparat proiectele Bisericii Ortodoxe Române, ba chiar le contestă, au rămas consternați de gestul Gherghinei.

Potrivit propriilor declarații, bătrânica mănâncă doar o dată pe zi, pentru că aşa se simte bine, dar şi pentru că are pensia foarte mică. În plus, numai datorită acestor sacrificii însemnate, Gherghina a reușit să adune banii donați, o sumă foarte mare chiar și pentru o persoană care are venituri substanțiale!

„Am 93 de ani. M-am născut şi am trăit toată viaţa în satul acesta. Nu am fost niciodată căsătorită. Am vieţuit cum a dat Dumnezeu. M-am ocupat cu gospodăria, cu agricultura. Tata, Petre Vasilescu, a fost cântăreţ la biserică. Pe mama o chema Floarea. Sunt credincioasă atât cât a dat Dumnezeu, Creatorul care ne-a făcut şi Purtătorul nostru de grijă. Merg la biserică de mică.

Acum doar duminica. Dar aud la televizor slujbele. Las toate la pământ şi mă duc în casă şi le ascult. Fac şi eu ce am pomenit de la părinţi: ţin posturile, mă spovedesc, mă îm­păr­tăşesc şi mă rog cât îmi dă Dumnezeu putere. Mănânc o dată pe zi, seara, ca să fiu mai liniştită.

Toată viaţa cel mai mult mi-a plăcut să fiu liberă şi să-mi ajute Dumnezeu să fac voia Lui. Să-mi dea putere până la sfârşit să fiu lângă El. Când Îl simt aproape sunt fericită. Şi pentru asta sunt mulţumită. Când eram copil, protejată de părinţi, mergeam la biserică. Aşa am dobândit dragoste de Domnul. Mi-au plăcut slujbele şi le-am prins în sufletul meu”, a fost ”spovedania” bătrânei.