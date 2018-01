Horoscop 2018 Săgetător. Cum îi merge zodiei Săgetător în anul 2018

Horoscop 2018 Săgetător. Sagetatorii au un an axat pe evolutie spirituala. Au nevoie de o perioada in care sa respire, sa se izoleze poate mai mult, sa se concentreze pe liniste lor sufleteasca. Sagetatorii au nevoie, pana in noiembrie, sa se desprinda de un trecut care ii apasa, sa ierte ceva, sa inteleaga, sa mearga mai departe.

Preocupările referitoare la segmentul financiar sunt foarte accentuate în prima parte a anului, mai ales secțiunea venituri obținute din munca proprie. Se finalizează o etapă importantă pe segmentul banilor munciți, astfel că sunt posibile tot felul de neplăceri salariale, modificări legislative în domeniul profesional în care activezi și care vor atrage după sine modificări vizavi de plata eforturilor și de condițiile de muncă. Se recomandă prudență în tot ce ține de bani, cheltuieli, investiții, documente financiare.

Horoscop 2018 Săgetător. Saturn iti cere mai multa responsabilitate, rigurozitate si disciplina in tot ce tine de segmentul profesional si financiar.

Eclipsele din acest an ce se vor forma pe Semnele zodiacale Leu,Vărsător, Rac îți vor oferi efecte în segmentul relațiilor cu străinătatea, în relațiile cu anturajul apropiat și în segmentul financiar, secțiunea bani și bunuri comune cu alții.

Horoscop 2018 Săgetător. Debarasează-te de persoanele care îți obstrucționează progresul și orientează-te spre cei care și-au dovedit seriozitatea și loialitatea față de tine și planurile tale. Deschiderea mentală va fi accentuată și bine ar fi să-ți lărgești orizontul cunoașterii prin activități culturale, abordarea unor studii sau cursuri și prin discuții cu oameni erudiți.

Segmentul muncii se activează mult datorită tranzitului planetei Uranus, între 16 Mai – 07 Noiembrie în Semnul Taurului. Schimbări profesionale de anvergură, dar atenție și la sănătate.

Din noiembrie, Jupiter se va instala pentru un an de zile in semnul tau, in domiciliu, si iti revin bucuria, curajul si entuziasmul.