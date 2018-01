Horoscop 2018 Vărsător. Cum îi merge zodiei Vărsător în anul 2018

Horoscop 2018 Vărsător. Un an care ii pune la treaba pe Varsatori, iar treaba lor e cu ei insisi, cu principiile lor, cu felul in care traiesc. Un an foarte important pentru tine, deoarece se produc două eclipse pe Semnul tău zodiacal. Astfel ai șanse deosebite de a progresa, de a-ți schimba planurile de viitor și de a-ți trasa direcții noi, atât în plan personal, cât și în plan profesional.

Perioadele 17 Mai – 14 August și 19 Septembrie – 15 Noiembrie îți aduc multă energie, fiind tentat să te implici în activități variate, dar nu chiar foarte utile ție. Selectează prioritățile și evită să ripostezi la tot ce vine din partea altora. Există conflicte ascunse în preajma ta, mai ales în segmentul profesional în care activezi. Se recomandă prudență și discernămînt, deoarece este dificil să contracarezi lucrurile prin mijloace convenționale.

Horoscop 2018 Vărsător. Relațiile parteneriale se vor reconfigura, atât în ceea ce privește relația de cuplu, cât și relațiile de colaborare profesională. Renegocierea unor contracte de muncă, modificări legislative specifice domeniului în care lucrezi, ce vor atrage după sine și modificări salariale.

Se finalizează etape profesionale și se deschid altele. Ar fi bine să te reorientezi profesional și chiar să depui efoturi serioase de a-ți găsi un alt job.

Horoscop 2018 Vărsător. Tranzitul lui Uranus între 16 Mai – 07 Noiembrie prin Semnul Taurului îți creează efecte în segmentul domestic. Schimbări de anvergură în relațiile familiale și în spațiul, casa în care locuiești! Multi Varsatori vor sa schimbe ceva radical, vor sa se desprinda de conditionari imprumutate si permise in familie, isi doresc sa se elibereze de poveri pe care si le-au asumat ani multi.

Un aspect important este legat de psihic, care poate fi destul de sensibil, motiv pentru care poti nevoia in acest an sa te izolezi, sa fii mai atent in interiorul tau, sa-st vindeci o serie de frici si inhibitii, sa-ti regasesti puterea si echilibrul.