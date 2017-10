Iarna pune stăpânire peste România. Meteorologii au emis avertizare de VISCOL. Zonele vizate!

Zece judeţe din sudul, sud-vestul şi centrul ţării se află, la această oră, sub avertizări cod galben de ninsori şi viscol în zonele înalte. În cazul a şapte dintre aceste judeţe, avertizările au fost emise de meteorologi încă de dimineaţă şi au fost prelungite până după-amiază.

Astfel, judeţele Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea sunt sub avertizare cod galben de vânt puternic şi ninsoare, în zona de munte, până la ora 17, avertizarea fiind emisă iniţial până la ora 11.00. De asemenea, până la ora 15.00 se află sub cod galben emis de Administraţia Naţională de Meteorologie judeţele Prahova, Argeş şi Dâmboviţa. Sub avertizare cod galben de vânt puternic şi ninsoare se află şi judeţele Braşov şi Sibiu, până la ora 13.00, şi Hunedoara şi Caraş-Severin, până la ora 12.00.

Meteorologii avertizează că în aceste judeţe va ninge la altitudini de peste 1600 de metri, iar vântul va sufla cu până la 100 de kilometri la oră.

Meteorologii au anunţat intensificări temporare ale vântului, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare la munte şi disconfort termic de vineri de la ora 21:00 până luni la ora 23:00.

Potrivit ANM, din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 octombrie) şi până duminică dimineaţa (29 octombrie) vântul va avea intensificări temporare în special în sud-vestul şi centrul ţării, cu viteze cuprinse, în general, între 45 şi 55 km/h. La munte, în special, la altitudini de peste 1600 de metri, rafalele vor depăşi 65-70 de kilometri la oră, iar pe creste 80-90 kilometri la oră. Trecător, vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

De asemenea, duminică (29 octombrie) şi luni (30 octombrie) intensitatea vântului va fi în creştere în toate regiunile, iar la munte va sufla tare.

În zona de munte va ninge viscolit şi se va depune strat de zăpadă consistent.

Temperaturile vor scădea în toată ţara, iar intensificările de vânt vor determina amplificarea senzaţiei de rece, precizează ANM.