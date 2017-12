Imagini noi cu bătaia din Piața Victoriei. Scena de la care a pornit întregul scandal (VIDEO)

Ministerul Afacerilor Interne anunţă că vor fi făcute verificări în legătură cu modul în care structurile din subordine şi-au îndeplinit atribuţiile în cazul incidentelor din Piaţa Victoriei, unde mai multe persoane au protestat faţă de iniţiativa municipalităţii de a amenaja un târg de sărbători, demontând scena amplasată şi gardurile şi îmbrâncindu-se cu forţele de ordine.

Reprezentanţii ministerului au concluzionat, în urma unei întâlniri cu reprezentanţii municipalităţii, că Primăria Capitalei a fost împiedicată să desfăşoare o activitate autorizată şi că mai multe persoane aproape au distrus bunuri ce nu le aparţineau.

Victoriei au rezultat următoarele concluzii: o autoritate publică, respectiv Primăria Capitalei, a fost împiedicată să desfăşoare o activitate autorizată, mai multe persoane au intervenit asupra unor bunuri care nu le aparţineau riscând deteriorarea acestora, iar o persoană a suferit vătămări corporale. În consecinţă, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan a dispus verificări cu privire la modul în care structurile subordonate MAI şi-au îndeplinit atribuţiile ce le revin, conform legii”, anunţă Ministerul Afacerilor interne.

De altfel, Gabriela Firea a spus, la Antena 3, că a discutat cu ministrul de Interne, Carmen Dan, despre incidentele din faţa Guvernului.

„Am avut o întâlnire, am avut o discuţie, am comunicat decizia, mergem mai departe. Sper ca măcaR în perioada următoare să se tragă nişte învăţăminte”, a spus Firea.

Ea a mai spus că în urma incidentelor care au avut loc în timpul protestelor din Piaţa Victoriei vor fi depuse plângeri penale împotriva celor care au distrus bunuri, dar şi împotriva celor care nu şi-au făcut datoria.

Firea a acuzat lipsa de reacţie a autorităţilor, apreciind că instituţiile statului ar fi trebuit să reacţioneze şi să emită măcar comunicate prin care să reamintească necesitatea respectării legii.

Sâmbătă dimineaţă au izbucnit proteste în Piaţa Victoriei din Capitală, ca urmare a deciziei primăriei de a organiza un târg de Crăciun în piaţă, în condiţiile în care aceasta a devenit locul tradiţional de desfăşurare a manifestaţiilor antiguvernamentale.