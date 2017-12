Margareta, o viață dedicată Regalității! A venit pe lume în exil, patru decenii a stat departe de România, dar şi-a iubit țara de departe: "Era ca şi cum trăiam fără umbră"

A venit pe lume în exil, dar a învăţat să îşi iubească ţara la distanţă. Timp de patru decenii, Margaretei i-a fost interzis să calce pe pământul românesc. Astăzi, intră în istorie, odată cu dificila misiune primită de la tatăl său: să ducă mai departe coroana, prestigiul şi planurile Regelui Mihai.

In Elveţia, in exil, a venit pe lume Principesa Margareta, în sâmbăta din 26 martie, 1949. Primul lucru pe care Margareta îl învaţă în limba română este rugăciunea "Tatăl nostru", pe care Regele Mihai o spunea fiicelor sale, seară de seară.

Principesa Margareta are o copilărie simplă, dar fericită, nu foarte diferită de cea a altor copii. Şi touşi, cunoaşte intimitatea mai multor case regale. Îşi petrece vacantele în compania unui distins partener de joacă, prinţul Charles al Marii Britanii. Chiar şi aşa, nu uită să îşi ajute mama la fermă şi deseori se refugiază lângă tatăl ei, în atelierul de tâmplărie.

Lausanne este locul natal la Principesei Margareta si locul in care s-a casatorit. Margareta este cea dintai intre cele cinci fiice ale Majestatilor lor, Mihai si Ana. De la părinţi, a învăţat să fie puternică şi demnă. Studiază Sociologia, Ştiinţele Politice şi Dreptul Internaţional, iar mai apoi se specializează în Sociologie Medicală şi Politici de sănătate publică.

Puternică, regală în atitudine şi ţinută, tânăra prinţesă fură, în anii studenţiei de la Edinburgh, inima unui înfocat student socialist, cel ce avea să devină premierul Marii Britanii, Gordon Brown. Cinci ani a durat povestea de iubire. A curs multă cerneală în presa internaţională şi în titluri care o prezentau pe Margareta ca posibilă aleasă a inimii prinţului Charles.

Momentul venirii in Romania a sosit în primele zilele după căderea comunismului. Principesa Margareta nu a mai avut răbdare şi a venit în ţară cu un convoi umanitar. "A fost ceva foarte profund în mine şi am simţit ca şi cum pentru prima oară în viaţa mea am fost o persoană întreagă. Ca şi cum am trăit fără umbră. De la avion am sărit două, trei trepte să simt foarte bine când pun piciorul pe pământul meu".

A fost momentul în care a hotărât, împreună cu Regele Mihai, înfiinţarea Fundaţiei Principesa Margareta a României. Tot România i l-a dat şi pe bărbatul care avea să-i devină soţ. În anul 1994, într-unul dintre orfelinatele pe care le-a vizitat, Principesa l-a cunoscut pe Radu, astăzi Principele Radu al României, care coordona la vremea aceea un proiect de terapie prin artă. În 1996, se căsătoresc.

Si-au unit destinele in Biserica Ortodoxa Grecească din Lausanne, in fata mitropolitului ortodox Damaskinos al Elvetiei. De atunci, au fost nedespărţiţi. Au reprezentat Casa Regală a României la curtea celorlalte capete încoronate, ca oaspeţi de vază.

Din 2001, si-au stabilit reşedinţa la Palatul Elisabeta şi tot de atunci fiecare Crăciun îl întâmpină la Săvârşin.

Principesa Margareta a urmărit personal lucrările de restaurare a palatului, care acum i-a revenit odată cu întreaga moştenire.