O femeie în vârstă de 71 de ani, fostă profesoară de limba română din Iaşi, în momentul de faţă pensionară, spune că săptămâna trecută a trecut printr-un adevărat coşmar la Maternitatea „Elena Doamna“ din Iași.

Potrivit publicației locale ziaruldeiasi.ro, Ortansa Cojoc susţine că, în timp ce se afla în cadrul unităţii medicale după ce a suferit o hemoragie severă, a fost tratată ne­corespunzător de dr. Doina Iancu, medic primar obstetrică-ginecologie, care îi explica medicului rezident paşii pe care trebuie să îi urmeze pentru stoparea hemoragiei, asta în timp ce „scuipa se­minţe“.

Întâmplarea a avut loc marţea trecută, pe 19 septembrie, când femeia a fost adusă de un echipaj medical la unitatea medicală din cauza unei hemoragii severe.

„Când a venit mâncând seminţe lângă mine, i-am spus persoanei care mă ţinea de mână şi care mă susţinea, nu mai ştiu dacă era asistentă sau nu, că eu cred că am un coşmar, că ceva nu este în ordine, pentru că nu-mi venea să cred că un medic stă şi mănâncă seminţe lângă mine. Stătea şi îi spu­nea acelei doctoriţe tinere ce să facă, în timp ce scuipa realmente seminţe în mâna stângă. După ce i-am zis că eu cred că este un coşmar, dr. Iancu a ieşit pe hol, unde se aflau ginerele şi fiica mea, şi a început să ţipe «femeile din România sunt inconştiente, vin în ultima clipă la spital, în Statele Unite ale Americii nu le primeşte nimeni dacă nu se duc la control din şase în şase luni»“, a povestit femeia pentru Ziarul de Iași.

„Naivă cum am rămas şi la vârsta aceasta, cred că nici lângă o vită sângerândă şi evident suferindă nu-ţi îndrumi învăţăcelul cum să efectueze un tratament, în timp ce mănânci seminţe. Mă întreb ce trebuie să mai facă acest medic, mi-e tare greu să cred că are această profesie, pentru a fi eliberată dintr-o activitate umană, de înaltă specialitate, cu care nu are nimic în comun. Nu concep să existe aşa ceva, într-un spital de gardă“, mai spune Ortansa Cojoc.

Contactată de sursa citată, doctoriță acuzată nu recunoaşte cele relatate.

Femeia spune că totuşi a fost tratată cu blân­deţe de restul personalului, de la portari şi infirmiere până la asistente şi medicul rezident care s-a ocupat de ea.