Nepotul Regelui Mihai I, noi dezvăluiri despre scandalul în care este implicat: "Sunt profund îndurerat. Nu am fost lăsat să-mi iau rămas bun de la bunicul meu"

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai I, afirmă că prin încercarea de a-l vizita pe fostul suveran a dorit doar să își vadă bunicul și să își ia rămas bun și susține că nu acesta ar fi decis să nu îl primească.

"Regret enorm că aceste comunicate de presă ale Casei Regale lezează profund, mai ales în aceste momente grele, imaginea a ceea ce ar trebui să însemne Casa Regală a României, a istoriei acesteia, a valorilor morale și a ținutei demne pe care bunicul meu și înaintașii lui au încercat mereu să le trăiască și să le păstreze. Eu, Nicolae, am vrut doar să îmi văd bunicul și să îmi iau rămas bun, într-un mod liniștit, respectuos, așa cum este creștinește. Nu am fost lăsat nici acum, nici în alte dăți când am vrut să îl văd. Nici măcar în perioada exilului, noi, bunic și nepot, nu am fost despărțiți și amândoi am prețuit această legătură de sânge. Cunoscându-l atât de bine, nu cred că el este cel care a decis ca noi să nu ne mai vedem. Dimpotrivă, știu că și-ar fi dorit mult'', a scris nepotul fostului suveran pe Facebook.

El se declară "dezamăgit și profund îndurerat de încrâncenarea membrilor Casei Regale".

"Sunt dezamăgit și profund îndurerat de încrâncenarea membrilor Casei Regale precum și a mamei mele, de ușurința și lipsa de respect cu care aceștia aruncă efectiv către presă niște comunicate agresive, defăimante și nejustificate, acum în aceste momente în care ar fi nobil să dăm dovadă de respect și să trecem peste cine știe ce ambiții personale. Pentru mine, bunicul meu rămâne depozitarul unor valori morale pe care aleg să le respect și să mi le însușesc. Din respect pentru el și pentru înaintașii mei, pentru istoria pe care aceștia au scris-o, nu mă voi lăsa discreditat de aceste jocuri nefericite și fără sens. Le reamintesc tuturor că iubirea și respectul unui popor se câștigă, nu se obțin cu forța", a mai scris Nicolae Medforth Mills.

Principesa Elena a transmis joi că faptele fiului său Nicolae Medforth-Mills sunt "profund greșite, moral și uman", acesta dovedind "dispreț față de România, față de poporul ei și față de principiile Casei Regale".

"Sunt foarte dezamăgită și îngrijorată de faptele fiului meu, Nicolae. Prin comportamentul său din zilele trecute, Nicolae a nesocotit intimitatea, suferința și demnitatea tatălui meu, Regele Mihai. (...) Faptele lui Nicolae din aceste zile sunt profund greșite, moral și uman. Fiul meu a dat dovadă de dispreț față de România, față de poporul ei și față de principiile Casei Regale. Pentru mine, ca mamă, acest aspect este devastator", afirmă principesa Elena, potrivit unei declarații transmisă joi pentru Agerpres, de Biroul de Presă al Majestății Sale Regelui Mihai I.

Principesa menționează că i-a transmis, în trecut, fiului său faptul că Regele nu dorește să îl vadă din cauza comportamentului său lipsit de principii morale și precizează că regele Mihai i-a confirmat decizia de a nu-l primi pe Nicolae, lucru cunoscut de acesta.

Biroul de Presă al Regelui Mihai I a anunțat miercuri că la poliția elvețiană a fost înaintată o plângere după ce marți seară Nicolae Medforth-Mills a avut o tentativă de violare a domiciliului Majestății Sale, la reședința din Elveția. Potrivit sursei citate, incidentul a survenit la doar o oră după ce Regele Mihai primise Sfânta Împărtășanie de la trimisul mitropolitului Europei Occidentale și Meridionale.