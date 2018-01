Patru ani de la accidentul aviatic din Apuseni. Apelul disperat al familiei Aurei Ion: "Se prefac că fac o expertiză, în realitate se ascunde mizeria. Doar niște minți bolnave..."

Pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion şi-au pierdut viaţa după ce un avion de mici dimensiuni la bordul căruia se afla un echipaj medical a aterizat forţat, la 20 ianuarie 2014, într-o zonă din Munţii Apuseni, la peste 1.400 de metri altitudine, la graniţa judeţelor Cluj şi Alba.

La bord se mai aflau copilotul Răzvan Petrescu şi patru medici - Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul "Sf. Maria" şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuş, judeţul Bihor. Echipa medicală mergea la Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator care suferise un accident vascular cerebral.

În acest caz a fost deschisă o amplă anchetă derulată de procurorii Secţiei parchetelor militare din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie după ce în primă fază dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

În luna septembrie a anului 2016, procurorul general Augustin Lazăr a declarat că în cazul accidentului aviatic din Munţii Apuseni sunt în curs două expertize judiciare, iar până acum au fost audiate în acest dosar 223 de persoane.

Peste câteva zile se împlinesc patru ani de la accidentul aviatic din Munţii Apuseni, iar familia încă o plânge pe Aura, dezgustați de un sistem care nu a reușit să le salveze copilul:

"AURA ION SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DOMNULUI PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE STIMATE DOMNULE PRIM-MINISTRU

Ne-ați îndemnat să ne punem în situația în care familiile noastre pățesc un caz similar cu cel al copiilor abuzați de un om ce, se presupune că, veghează la respectarea legilor, că el însuși, prin activitatea lui profesională, reprezintă legea. Dar iată că lucrurile sunt total contrare, omul legii, NU respectă legea, CI doar abuzează de puterea pe care simte că i-o conferă legea!

Iată-ne puși într-o atare situație, când Instituțiile Statului, da, cele ale căror misiune este să vegheze asupra bunăstării țării și să-și protejeze cetățenii, prin funcționarii lor incompetenți și abuzivi, noi, cetățenii acestei țări, suntem omorâți cu zilele. Zi de zi, sistemul acesta putrezit, corodat de interese, în loc să pedepsească abuzurile săvârșite chiar de către oamenii săi și incompetența acestora ce curmă vieți, își pune la adăpost lichelele, le scoate basma curată ori de câte ori comit câte o ilegalitate. Suntem una dintre aceste familii ce trăim în fiecare zi, în fiecare clipă, pe pielea noastră, emanația abuzurilor: la 20 ianuarie 2014 instituțiile abilitate nu au ajuns la victimele accidentului aviatic din Mulnții Apuseni, deși cei însărcinați să acționeze cunoșteau coordonatele, acestea fiindu-le transmise de către supraviețuitori.

Se cereau informații de la Centrul Moscova, în timp ce Ministerul Apărării avea forța necesară și suficientă să intervină, să localizeze și să îi salveze, timpul de intervenție, indiferent de condițiile meteorologice, fiind de 1 oră și 38 minute și s-ar fi ajuns cu elicopterul IAR-330 PUMA SOCAT care, totodată, făcea și localizarea aeronavei prăbușite, așa cum rezultă din ceea ce ne-a comunicat, nouă familiei - întrucât în anchetă nu s-a dorit acest răspuns, Statul Major al Forțelor Aeriene. Dar incompetența și ignoranța și-au spus cuvântul, Romatsa a refuzat intervenția Forțelor Aeriene, în timp lucrători ai Statului nu aveau habar să citească pe hartă și au stat cu coordonatele în buzunar sau, rămânând în registrul dumneavoastră, cu fundu’ pe coordonate!

La nivel de coordonare, nu au existat coordonatori. Și au murit!...victimele! Și se face anchetă penală: probe din dosar sunt modificate - pentru a se proteja persoane, modificări care nu-l sesizează sub nicio formă pe Procurorul general. Inițial, nu înțelesesem de ce Procurorul general a dispus mutarea dosarului la București, la Parchetul General, cât timp, în dosar, nu exista niciun suspect. Nu că acum am avea vreunul...Oare funcția actuală a acestuia are vreo minimă legătură cu mutarea dosarului, din februarie 2014? Nu știu...mă întreb. Acum, se prefac că fac o expertiză, în realitate se ascunde mizeria.

Se apropie 20 ianuarie! Se fac 4 ani de când noi, familia, trăim cum v-am descris! De când, zi după zi, vedem cum, doar niște minți bolnave, precum cea a polițistului, pot să gândească în ce fel să acopere incompetența, ignoranța, abuzul unora din sistem! Mi-e limpede...Sistemul actual, putrezit, corodat de interese, naște monștrii! Domnule Prim-ministru, ce reacții au instituțiile de la cel mai înalt nivel pentru ca, în DOSARUL CATASTROFEI AVIATICE DIN MUNȚII APUSENI, să fie oprit abuzul, pentru a avea garanția drepturilor noastre, sau drepturile cetățenilor sunt un lux, cum spunea un fost ministru!?".