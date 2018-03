Rezultate loto 6 din 49 din 11 martie. Numerele extrase și câștigătoare sunt...

LOTO, duminică, de 11 Martie, LOTERIA ROMÂNĂ continuă seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultate loto 6 din 49 de duminică, 11 martie. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste trei milioane lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,24 milioane lei.

In urma tragerii Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,78 milioane de lei, fiind cel mai mare report din istoria jocului. La Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 36.000 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report de peste 260.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este in valoare de aproximativ 160.000 de lei.

NUMERELE EXTRASE duminică, 11 martie 2018

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus: