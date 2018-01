Rezultate Loto 7 ianuarie. Rezultatele tragerilor din 7 ianuarie 2017. Numerele câştigătoare

Rezultate Loto 7 ianuarie. La tragerile de joi, 4 ianuarie 2018, Loteria Română a acordat 17.193 câştiguri în valoare totală de 573.400 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5,1 milioane de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,2 milioane lei.

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,14 milioane de lei, iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 7.400 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24.800 de lei (peste 5.300 de euro) iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 99.600 de lei (peste 21.500 de euro).

NUMERELE EXTRASE duminică, 7 ianuarie 2018

Loto 6/49

Joker

Loto 5 din 40

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus

NUMERELE EXTRASE joi, 4 ianuarie 2018

Loto 6/49

8 27 47 2 25 3

Joker

33 12 42 7 30 + 8

Loto 5 din 40

3 36 6 20 2 24

Noroc

3 7 4 5 4 4 8

Super Noroc

8 1 7 6 3 6

Noroc Plus

2 9 4 9 4 9