România este în doliu! A murit la doar 74 de ani! Președintele Academiei Române s-a stins în Ajunul Crăciunului!

Fizicianul Ionel Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, a murit duminică după-amiază, la vârsta de 74 de ani, a confirmat pentru News.ro purtătorul de cuvânt al instituţiei.

Trupul neînsufleţit al lui Ionel Valentin Vlad va fi depus la Academia Română, iar înmormântarea va avea loc vineri, la cimitirul Bellu din Capitală.

Inginer şi fizician, născut pe 22 septembrie 1943, la Bucureşti, Ionel Valentin Vlad a fost membru corespondent al Academiei Române, din 9 martie 1991, şi membru titular al forului, din 7 iulie 2009.

A fost ales vicepreşedinte al Academiei Române, pe 27 aprilie 2010, şi preşedinte, pe 8 aprilie 2014.

Ca vicepreşedinte al Academiei Române, a înfiinţat Şcoala de studii avansate a Academiei (SCOSAAR) cu o organizare şi o structură compatibilă cu şcolile doctorale europene, a coordonat evaluarea institutelor de cercetare ale instituţiei, a coordonat elaborarea Strategiei pentru cercetare a Academiei şi corelarea ei cu Strategia naţională pentru cercetare-dezvoltare-inovare.

Ionel Valentin Vlad a urmat cursurile Institutului Politehnic, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, între 1961 - 1966, şi ale Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti.

Şi-a continuat studiile în laseri şi holografie la Universitatea din Paris VI şi la CGE, în Franţa (1969 - 1970). În 1972, a susţinut teza de doctorat ”Metode de prelucrare a informaţiei în holografia convenţională şi în timp real”, condus de Gheorghe Cartianu, membru al Academiei, şi a obţinut titlul de doctor inginer.

După terminarea studiilor, a început activitatea de cercetare la Institutul de Fizică Atomică din Bucureşti, în Laboratorul ”Metode optice în fizica nucleară”, condus de Ion Agârbiceanu, membru al Academiei, în care a realizat primul laser cu mediu activ solid din România (1968), împreună cu G. Nemeş, şi în care a fost atestat cercetător ştiinţific.

A înfiinţat şi a condus Laboratorul de Holografie din cadrul Institutului de Fizică Atomică, Secţia Laseri. Între anii 1984 şi 1989, a fost adjunct al şefului Secţiei Laseri din cadrul Institutului Central de Fizică, iar după 1990, a devenit cercetător principal şi şef al Laboratorului Optica neliniară şi informaţională din Secţia Laseri a Institutului Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei.

A fost vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific din cadrul Institutului de Fizică Atomică şi co-director al Centrului Român de Excelenţă în Fotonică din Programul de Cercetări în Ştiinţe de Bază (2003 - 2006), dar şi director naţional şi responsabil de grup în Reţeaua de Excelenţă de Nanofotonică (PHOREMOST) a Uniunii Europene.

A fost profesor asociat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică, din 1990. A fost profesor invitat la Chiba University (Japonia, 1991), Centro de Investigaciones en Optica (Mexic, 1992) şi Università ”La Sapienza” din Roma.

A ţinut numeroase prelegeri şi a publicat, sub nume propriu sau împreună cu profesorii, colegii şi studenţii săi, rezultate ştiinţifice importante.

Rezultatele cercetărilor sale în domeniile holografiei, prelucrării optice a informaţiei, opticii nelineare, opticii cuantice, nanofotonicii şi instrumentelor de măsurare cu laseri au fost expuse în peste 175 de lucrări, în peste 220 de lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice şi în trei brevete de invenţie, dintre care unul acordat şi în S.U.A.

Între volumele care îi poartă semnătura se numără ”Introducere în holografie” (1973), ”Prelucrarea optică a informaţiei” (1976, în colaborare), tratatul ”Stimulated Brillouin Scattering. Fundamentals and Applications” (2003, Londra, în colaborare) şi ”Studies in Modern Optics” (2008, Bucureşti).

În plus, a fost editorul a opt volume ”Proceedings SPIE”, publicate în Statele Unite, în perioada 1994 - 2013, editor-şef al revistelor Proceedings Romanian Academy, Seria A şi Romanian Reports in Physics.

Ionel Valentin Vlad a fost, între altele, membru al Societăţii Române de Fizică, preşedinte al Secţiei de Optică şi Electronică Cuantică al Societăţii Române de Fizică (1991 - 2009), membru al Societăţii Americane de Optică, al Societăţii Europene de Fizică, al Societăţii Europene de Optică, al Societăţii Internaţionale de Inginerie Optică (SPIE, S.U.A.), vicepreşedinte fondator al Secţiunii SPIE din România (1991 - 1993) şi vicepreşedinte al Consiliului de Granturi al Academiei Române (1994 - 2006).

A fost distins cu premiul ”Traian Vuia” al Academiei Române (1978), premiul şi medalia ”Galileo Galilei”, conferite de Comisia Internaţională de Optică (2005), Ordinul Naţional ”Steaua României” în grad de Cavaler (2013) şi cu Ordinul Naţional ”Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (2008).

Printre titlurile care i-au fost acordate se numără ”Fellow of the Optical Society of America” (1978), ”Fellow of The Institute of Physics”, Londra (1999), membru senior asociat al Centrului Internaţional de Fizică Teoretică (Trieste, 2003) şi membru în Academia Europea (Berlin, 2005).