Românul-fenomen TIBI UȘERIU s-a întors în IADUL ALB și conduce detașat Maratonul Arctic, cea mai dură competiție din lume. Anul trecut, l-a câștigat, deși avea degerături și doar patru perechi de pantaloni pe el

Trei din cei patru români care s-au înscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planetă - 6633 Arctic Ultra- au abandonat cursa încă din prima zi de competiție, însă bistrițeanul Tibi Ușeriu a reușit să preia conducerea și a trecut de 100 de mile.

Românul-fenomen nu are nimic din firea molcomă a ardelenilor. În trecut, a furat, a tâlhărit, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare, dintre care a ispășit zece. Însă, cu fiecare încercare a vieții, a devenit mai puternic, s-a călit și a demonstrat că „imposibilul” nu există, chiar și atunci când ai degetele degerate, genele lipite de ger și doar patru perechi de pantaloni pe tine care să te protejeze de frigul extrem.

<

p>

De altfel, românul-fenomen Tibi Uşeriu nu este străin de dificultatea acestei curse cruciale, căci a câştigat de două ori consecutiv cea mai dură competiţie de ultramaraton din lume, înainte de a se întoarce în „iadul alb", cum este numit Arctic Ultra 6633. Anul trecut, a ajuns la finish, deși îi degerase picioarele și s-a apărat împotriva gerului crunt doar cu patru perechi de pantaloni.

Tibi Ușeriu câștigat „cursa morții” de două ori consecutiv

La cea de-a zecea ediţie a competiţiei, Tibu Ușeriu s-a înscris alături alți trei trei români - Avram Ioancu, Florina Iofcea, Levente Polgar - , dar aceștia au abandonat cursa încă din prima zi din cauza vremii extreme, cu vânt care depășește 94 de km/oră.

De data aceasta, distanţa pe care va trebui să alerge Tibi Ușeriu este cu 60 de kilometri mai lungă faţa de cea de anul trecut. Anul acesta, traseul este de 617 kilometri, iar distanță pe care concurenții trebuie să o parcurgă pe Ice Road (un fluviu înghețat) este de 280 kilometri, ceea ce face cursă și mai brutală. Participanții au nouă zile la dispoziție pentru a ajunge la final, startul concursului fiind dat vineri la oră 20:30 (oră României).

Tibi Ușeriu a vrut să-și depășească limitele din nou, după ce a câștigat nemiloasa competiție de două ori consecutiv in 2016 si 2017, iar anul acesta s-a întors să își apere cele două titluri.

32 de sportivi din lume au reușit să încheie acest ultramaraton

România este a doua țară ca număr de participanți, după Zimbabwe, care își trimite șase sportivi să încerce să parcurgă cursa infernală. În cele nouă ediții desfășurate până acum, doar 32 de sportivi au reușit să încheie acest ultramaraton. Tibi Ușeriu este singurul est-european care a reușit să o câștige și singurul din istoria ultramaratonului care a luat titlul de două ori. Competiția a început în 9 martie în Yukon.

Tiberiu, o viață de fim, povestită într-o carte

Aflat pentru a treia oară la cel mai greu ultramaraton din lume, Tiberiu Ușeriu duce în spate un bagaj greu, încarcat de întâmplări care nu-i fac cinste, dar pe care a reușit să și le asume și, mai mult, să le expună într-un volum autobiografic.

În 2017, Tiberiu Ușeriu și-a făcut publică viața ce pare a fi scenariu de film. Cu sinceritate și fără perdea. A spus el, a confirmat sau a desființat tot ce au încercat alții să afirme de-a lungul timpului, fără să cunoască realitatea din spatele zvonurilor.

În carte, Tibi își povestește trecutul mult mai puțin glorios, în care a primit o condamnare la 23 ani de închisoare, pentru jafuri armate comise în Germania și Austria și tentativă de omor, și în care a fost gardă de corp a unui interlop care avea legături cu mafia sârbească.

"27 pași", titlul ales de dimensiunea curții în care deținutul Tiberiu Ușeiu s-a ”plimbat” vreme de zece ani

Faptele descrise în carte și pentru care a fost condamnat s-au petrecut în urmă cu 20 de ani, spune acesta. A primit o condamnare de 13 ani în Germania și una de aproape zece ani în Austria, dar, în urma unei decizii europene, cele două au fost cumulate și i s-a impus să ispășească pedeapsa cea mai grea, de 13 ani. A beneficiat și de o reducere a pedepsei cu o treime și astfel a ieșit din închisoare după zece ani.

Titlul cărții lui, "27 pași", a fost dat de dimensiunea curții în care fostul deținut avea voie să se plimbe, după ce în primii ani în spatele gratiilor a fost ținut la izolare.

”În primul rând, am scris această carte pentru a mă împăca eu cu trecutul meu și de a putea să merg mai departe, pentru a-mi asuma trecutul și ceea ce am făcut în trecut. Pot să spun că sunt foarte mândru de ceea ce sunt astăzi și am învățat foarte mult din trecutul meu. Cu siguranță în urmă cu 20 de ani, când s-au întâmplat faptele mele, cred că nici măcar nu știam ce înseamnă să fii mândru", a mărturisit Tibi.

”Se vorbea pe la colțuri despre trecutul meu. Eram sătul să povestesc individual. Așa am ajuns să scriu!”

"La colțuri se vorbea, mai ales în ultimul an de zile, despre trecutul meu foarte mult. În Bistrița, majoritatea, cei de vârsta mea, știau că am un trecut destul de controversat și cred că au fost curioși să mă vadă în momentul în care o să-mi destăinuiesc trecutul și în momentul în care am să accept trecutul meu. (...) Nu mi-am pierdut fani în ultimele zile, dimpotrivă, au crescut foarte mult. Cred că pe cei care cred în mine nu i-a putut schimba foarte mult. Cum să vă zic? Prietenii mei au știut toți, eu nu puteam să povestesc cu ei cu o lipsă de zece ani din viața mea. (...)

Eram deja sătul să povestesc individual, la fiecare, trecutul meu, îmi era foarte greu să mă duc la un sponsor și să zic: stați un pic, înainte de a semna contractul, trebuie să vă spun ceva despre mine și despre trecutul meu. Și am zis că această carte o să fie o carte de vizită. Cei care mă lasă, mă lasă; cei care o mă țină mai departe, o să fiu aproape, deși până în prezent au știut toți care m-au susținut, au știut despre trecutul meu pentru că le-am povestit", a explicat Tibi.

Ultramaratonistul nu s-a ferit să admită faptul că, în primii ani în spatele gratiilor, nu se gândea decât la răzbunare și la evadare, mai ales că reușise anterior să evadeze de două ori, și spera că va putea și a treia oară, chiar dacă se afla într-o unitate de detenție de maximă securitate.

Dani Oțil vrea să participe la cea mai grea cursă de pe planetă! „Se merge cu zmeul, pe schiuri, trebuie să cari 40 de kilograme cu o sanie și să dormi în cort la -30 de grade”

Surse: news.ro, alerg.ro, Agerpres, gps.ro, a1.ro (arhivă)

Foto: Tășuleasa Social