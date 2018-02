SIMULĂRI BAC 2018. Ultima oră! Acesta este calendarul complet al probelor

SIMULĂRI BAC 2018. Ministerul Educatiei Nationale a publicat calendarul simularilor examenelor de anul acesta pentru elevii claselor a VIII-a, a XI-a si a XII-a. Astfel, in perioada 5-7 martie 2018, se vor sustine simularile pentru Evaluarea Nationala de catre scolarii din ultimul an de gimnaziu, iar in intervalul 19-22 martie va avea loc simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat pentru liceenii din anii terminali.