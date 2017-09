Șofer care transportă pachete celor plecați în afară povestește o întâmplare care l-a marcat: `Mi-a spus că nu mai sunt români de cinci ani, că sunt englezi acum!”

Mesajul unui șofer român care transportă colete celor plecați în afara țării a trăit o întâmplare pe care a decis s-o facă publică, încercând să tragă un semnal de alarmă.

Astfel, omul a mers în Marea Britanie, acolo unde urma să livreze, la Londra, pachetul trimis de la rudele din România, scrie observator.tv.

Povestea a fost postată pe Facebook și a fost stârnit numeroase reacții.

"O poveste 100% reală! Trebuia să-i livrez unui client un colet din România în Londra. Îl anunţ că o să ajung în 30 minute. El a zis „Vă aştept nerăbdător. Ajung la dânsul şi iese în întâmpinare cu soţia lui. Eu îl întreb: dacă vă las un colet pentru un alt client vecin de-al dumneavoastră şi va veni persoana respectivă mâine dimineaţă să-l ridice mă ajutaţi? El, dând dovadă de bunăvoinţă şi încredere a zis: cum să nu. Apoi eu i-am zis: sunt un om corect şi vă zic că poate în coletul ce vi-l las e ceva ilegal şi dacă cumva suntem urmăriţi de poliţie e posibil după ce plec să vă bată la uşă să vă ceară coletul şi dacă găsesc că este ceva ilegal în colet vă va considera complice şi riscaţi să vă dea afară în frig trei ore până vă scotocesc casa şi, la urmă, să vă pună şi o amendă. Fără să aveţi nicio vină. Ce spuneţi mă ajutaţi? La care el revoltat: cum să-mi faci una ca asta! Eu i-am răspuns zâmbind: păi tocmai asta mi-ai făcut tu mie şi eu nu am venit cu parul la tine. La care el nedumerit mă întreabă: cum aşa? Păi coletul dumitale a conţinut câteva kg de ţuică şi atunci când m-au oprit vameşii la control eu am declarat că nu am aşa ceva în colete pentru că cei din România au spus că nu au pus ţuică în colete. Vameşul nu m-a crezut pe cuvânt şi a început să caute în colete şi, ce să vezi, a dat peste coletul dumneavoastră şi a găsit ţuica. Şi apoi, crezând că o să găsească şi în alte colete chestii ilegale. Ne-a ţinut în frig trei ore până a controlat fiecare colet şi la urmă s-a convins că nu mai era altceva ilegal în celelalte colete. Nervoşi, mi-au aplicat amendă de 80 de euro/litrul de ţuică. Şi mi s-a comunicat că data viitoare, dacă mai găseşte aşa ceva este belea”, a povestit bărbatul.

”Ce credeţi că a zis apoi românul nostru? „Aşa sunteţi voi românii", la care eu nedumerit l-am întrebat: „Păi dumneavoastră nu sunteţi român?”, la care el îmi spune cu mândrie că el şi familia lui nu mai sunt români de cinci ani şi că şi-a cumpărat casă în Londra şi că ei sunt englezi acum, de parcă când o fi primit cetăţenia de englez i-au dat lui şi familiei lui un titlu nobil şi asta le asigură un loc în Rai şi imunitate pe pământ! Şi, evident, nu a fost de acord nici măcar să-şi ceară scuze ne mai luând în calcul susţinerea plăţii amenzii măcar parţial. Ce spuneti?", a mai scris transportatorul în scrisoarea deschisă.